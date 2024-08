Jean-Marie Pfaff vendait une de ses reliques pour une somme folle... mais aucune offre n'a été émise !

Petite déception, et partie remise certainement, pour Jean-Marie Pfaff. L'ancien gardien de but légendaire des Diables Rouges avait mis en vente aux enchères le maillot le plus précieux de sa collection mais aucune offre n'a été émise.

Jean-Marie Pfaff et Diego Maradona, c'est l'histoire d'une belle amitié qui a débuté en 1986 par... un doublé de l'Argentin en demi-finale de la Coupe du Monde. Le meilleur joueur du monde à l'époque avait écoeuré la Belgique, invité surprise de ce dernier carré. Quarante ans plus tard, Maradona avait dédicacé pour Pfaff le maillot porté lors de cette rencontre, avec ces quelques mots : "Au sympathique Jean-Marie, avec toute mon affection". Une véritable pièce de collection, que Jean-Marie Pfaff avait conservé précieusement. Exposé au musée Pfaff de Beveren, ce maillot a cependant été mis en vente aux enchères récemment par l'ancien Diable. C'est le célèbre bureau de ventes aux enchères Sotheby's qui se chargeait du dossier, et la vente était estimée entre 640.000 et 1,1 million d'euros. Le maillot de Maradona ne s'est pas vendu La vente débutait à 640.000 euros et si le maillot se vendait, il intégrerait le top des vareuses les plus chères jamais vendues aux enchères. Le record, c'est un autre maillot de Diego Maradona qui le détient : celui que le "Pibe de Oro" portait lorsqu'il a inscrit sa célèbre "Main de Dieu" en quart de finale contre l'Angleterre (mais aussi le "but du siècle" qui l'a vu dribbler toute l'équipe adverse). Mais Het Laatste Nieuws révèle que le maillot détenu par Jean-Marie Pfaff ne s'est pas vendu. Aucune offre n'a en effet été émise dans la période impartie. Partie remise peut-être pour l'ancien portier du Bayern Munich. Reverra-t-il ses ambitions à la baisse ?