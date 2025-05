Le pas de côté stratégique de Wouter Vandenhaute : encore du changement dans l'organigramme d'Anderlecht !

Wouter Vandenhaute a accordé un entretien fleuve à la presse cette semaine, lors de laquelle il a présenté son projet pour l'avenir. En parallèle, le club a annoncé une énième réforme de son organigramme.

Le RSC Anderlecht ne sait décidément pas faire six mois sans changer les choses au sein de son organigramme. Ce vendredi soir, le club a en effet annoncé une grande nouveauté au sein du comité de direction : Tim Borguet (36 ans), jusque là en charge de l'académie (Neerpede), devient CEO Sports.

Un poste sous lequel Jesper Fredberg occupait ses fonctions avant son licenciement. À l'époque, Vandenhaute avait annoncé que le poste ne serait pas repris, et que Olivier Renard arrivait comme pur directeur sportif.

Borguet devient donc CEO Sports, mais aura un rôle différent de Renard : ce dernier reste "Sports Director". "Le comité de direction comptera désormais trois membres : Tim Borguet (CEO Sports), Kenneth Bornauw (CEO Non-Sports) et Tim Vanheuverzwijn (CFO)", annonce le communiqué du RSCA.

"Avec Olivier, Thibault et la direction de l’Academy, nous formons désormais une direction sportive solide et complémentaire, que je souhaite diriger avec une stratégie claire et une politique capable de mener le Royal Sporting Club Anderlecht vers le succès. Une première étape importante sera un mercato en adéquation avec les ambitions du club", déclare Borguet lui-même.

Tim Borguet était arrivé au Sporting il y a six ans au sein du département marketing, et avait ensuite été placé à la tête de l'académie il y a 6 mois. Ce changement paraît stratégique de la part de Wouter Vandenhaute, qui lâche officiellement les rênes pour laisser Borguet accompagner Olivier Renard.

Une stratégie déjà employée à l'époque, quand le président était devenu président "non-exécutif" sur papier. On se rappelle bien que Wouter Vandenhaute avait fini par reprendre les rênes fermement en mains l'année passée. Alors, vrai pas de côté ? Chacun se fera son idée...