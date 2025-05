Andréas Hountondji dresse le premier bilan de son passage en Jupiler Pro League : "Au Standard, j'ai pu progresser dans le sale travail"

Dans trois matchs, Andréas Hountondji rentrera à Burnley en espérant avoir convaincu Scott Parker de l'intégrer au noyau A de Burnley, la saison prochaine. L'attaquant béninois a évoqué, en conférence de presse, ce qu'il a pu apprendre durant son passage en Jupiler Pro League.

Après seize matchs disputés, dont sept dans la peau d'un titulaire, l'heure est déjà presque au bilan pour Andréas Hountondji au Standard. L'attaquant béninois est arrivé de Burnley, en janvier, dans le but de se développer dans quelques domaines bien précis et de reprendre du rythme. Mission plutôt réussie, même s'il n'a pas eu la chance de connaître un Standard en bonne forme, bien au contraire.

"Lors de ma première conférence de presse, j'avais dit que je devais m'améliorer dos au but et dans les duels aériens. Dans le sale travail, en quelque sorte, qui est nécessaire pour un attaquant. J'ai progressé dans ces domaines, mais je sais que j'ai encore une grande marge de développement. Je ne suis pas encore assez bon dans ces domaines pour vraiment soulager une équipe, mais j'ai progressé", a-t-il souligné ce vendredi.

Andréas Hountondji avait l'habitude de ne pas avoir la possession

Évoluer dans ce rôle, au sein d'une équipe défensive orientée vers la contre-attaque, n'était pas une nouveauté pour Andréas Hountondji. Quelque part, le style de jeu imposé par Ivan Leko l'a avantagé, car il lui a permis de travailler les aspects du jeu qu'il souhaitait. L'objectif, à son retour en Angleterre, sera de convaincre Scott Parker qu'il a suffisamment progressé pour être intégré au noyau de la Premier League la saison prochaine.

"L'année dernière à Rodez, on a passé la saison à courir sans le ballon. On gagnait plus de matchs sans le ballon qu'avec. On avait une équipe basée sur la contre-attaque, avec énormément de joueurs sprinteurs qui avaient été recrutés. On avait basé toute notre tactique là-dessus et j'aime ça, le fait d'attendre et de contrer. Mais dans un autre championnat, ce n'est pas vraiment la même chose."

Le championnat belge est hyper intéressant pour un attaquant"

"J'avais de grandes attentes du championnat belge, il m'a vraiment attiré. C'est un championnat hyper intéressant pour les attaquants et j'ai retrouvé ce à quoi je m'attendais. Beaucoup d'espace, de duels, de courses. Il est parfait pour mes qualités, jouer dans l'espace et dans la profondeur, mais il y a aussi beaucoup de duels et de jeu dos au but, un peu comme un attaquant en pivot. J'ai retrouvé ça ici, comme un peu partout, mais le championnat belge est très ouvert", a-t-il conclu en marge du déplacement des Rouches à Malines.