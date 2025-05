Wouter Vandenhaute réfute les critiques et évoque les nombreux changements récents à Anderlecht : "Ce ne sont pas mes décisions"

Wouter Vandenhaute est revenu sur les nombreux changements récents à Anderlecht. Il a notamment évoqué le licenciement de David Hubert et l'importance d'Olivier Renard.

Cette semaine, Wouter Vandenhaute a accordé un long entretien à la presse néerlandophone, lors duquel il a évoqué les projets futurs du club après la nomination de Tim Borguet en qualité de CEO Sports (lire ici).

Dans cette interview, le président d'Anderlecht est aussi revenu sur les nombreux changements récents au sein du club, à commencer par les licenciements de Brian Riemer et de Besnik Hasi.

"Je pense qu'au cours des deux dernières années, en raison des circonstances, j'ai été beaucoup trop impliqué dans les choix sportifs. Cela a aussi donné l'impression que je décide de tout, mais ce n'est pas le cas. Demandez à Jesper Fredberg, à Olivier Renard, à Peter Verbeke, à Tim Borguet, à Thibault Dochy...", relate le Nieuwsblad.

La décision appartient à Olivier Renard"

"Je ne prends pas les décisions. Si Besnik Hasi est venu et que nous avons dit au revoir à David Hubert, c'était le choix d'Olivier Renard et non le mien. Bien sûr, nous en avons discuté, mais en fin de compte, la décision lui appartient", a poursuivi l'homme fort anderlechtois.

Selon Wouter Vandenhaute, c'est à cause du manque de connexion entre Olivier Renard et David Hubert que les choses n'ont pas bien fonctionné avec l'ancien entraîneur intérimaire. Il assure avoir fait le maximum pour que ça fonctionne, mais il n'a pas voulu forcer le destin.