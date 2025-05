Changement majeur à Anderlecht : une figure bien connue nommée CEO Sports

Tim Borguet prendra les rênes du secteur sportif d'Anderlecht dès le 1er juin. À 36 ans, il incarne une nouvelle étape dans la structuration du club bruxellois.

Le RSC Anderlecht entame un nouveau chapitre dans sa réorganisation interne. À partir du 1er juin, Tim Borguet deviendra officiellement CEO Sports du club bruxellois. Une fonction clé au sein d’une structure à trois têtes, avec Kenneth Bornauw nommé CEO Non-Sports et Tim Vanheuverzwijn en tant que CFO.

À 36 ans, Borguet est loin d’être un inconnu au sein de la maison mauve : il y travaille depuis six saisons, et a gravi les échelons avec discrétion et efficacité.

Borguet pourra s’appuyer sur un trio complémentaire et expérimenté : Olivier Renard au poste de directeur sportif, Thibault Dochy en tant que directeur technique et la direction de l’Academy. Ce quatuor formera désormais le cœur de la stratégie sportive du club avec pour mission de ramener Anderlecht à la place qu’il estime être la sienne : au sommet du football belge.

Sur le site officiel du club, Borguet a commenté cette prise de fonction avec ambition et clarté. "Avec Olivier, Thibault et la direction de l’Academy, nous formons désormais une direction sportive solide et complémentaire, que je souhaite diriger avec une stratégie claire et une politique capable de mener le Royal Sporting Club Anderlecht vers le succès. Une première étape importante sera un mercato en adéquation avec les ambitions du club", a-t-il déclaré.

Le message est limpide : après plusieurs saisons en quête de stabilité, Anderlecht veut retrouver une identité forte, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux.