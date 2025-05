Un retour de Kompany à Anderlecht un jour ? "Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'Anderlecht représente pour moi"

Champion d'Allemagne avec le Bayern Munich, Vincent Kompany a rappelé l'importance d'Anderlecht dans sa vie, évoquant Neerpede, les tournois de jeunes et les figures emblématiques.

Le week-end dernier, le Bayern Munich a décroché un nouveau titre de champion d’Allemagne. Une première pour Vincent Kompany, entraîneur du géant bavarois. À peine sacré, l’ancien défenseur belge a livré une interview sincère au journal Het Laatste Nieuws dans laquelle il évoque avec émotion le club qui l’a formé : Anderlecht.

"Il ne faut jamais sous-estimer ce qu’Anderlecht représente pour moi", confie-t-il. Plus qu’un simple passage, c’était une véritable école de vie, une famille. "Les gens ne comprennent pas ce que représente Anderlecht pour les gars formés à Neerpede", poursuit-il.

Loin d’être de simples enfants rêvant de football, les jeunes Mauves se sentaient investis d’une mission. "Nous avons participé à des tournois internationaux de jeunes où nous nous sentions comme le Real Madrid, Barcelone ou le Bayern Munich. Nous y allions pour gagner et pour pratiquer un beau football. Tout simplement." Une mentalité de conquérants, nourrie dès le plus jeune âge et qu’il reconnaît aujourd’hui dans l’esprit du Bayern Munich.

Pour Kompany, la grandeur d’un club ne se mesure pas uniquement aux trophées, mais aussi aux figures qui l’ont façonné. "Mulder, Rensenbrink, Van Himst… ce sont des noms aussi mythiques pour Anderlecht que Rummenigge et Beckenbauer le sont pour le Bayern Munich."

Derrière le sourire du coach sacré à Munich, il y a donc toujours l’enfant de Neerpede. Celui qui n’a jamais cessé de croire en un football exigeant et élégant.