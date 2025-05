L'Antwerp aurait trouvé sa nouvelle pépite : Marc Overmars est séduit

L'Antwerp va continuer à être prudent sur le plan financier cet été et va donc devoir être inventif. Dans cette optique, un jeune attaquant venu du Mexique pourrait débarquer.

Selon des informations en provenance du Mexique, le jeune Tahiel Jiménez, attaquant prometteur de Santos Laguna âgé de 19 ans, suscite l'intérêt du Great Old. Une offre formelle est en préparation, mais Marc Overmars serait séduit.

Jiménez, qui impressionne par sa vitesse, ses dribbles et son sens du but, est suivi depuis un certain temps par les scouts de l'Antwerp. Ses performances avec la sélection U20 mexicaine ont particulièrement marqué. L'Antwerp voit en lui un profil qui pourrait s'imposer en Belgique, et un potentiel élevé de plus-value.

Jimenez provient d'une véritable famille de football : son père n'est autre que Walter "Lorito" Jiménez, une icône à Santos Laguna dans les années 2000. En moins de deux ans, il est passé de l'équipe U20 à l'équipe première de Santos Laguna.

L'Antwerp est en pleine opération de renouvellement de son effectif. Avec Jiménez, il ne recruterait pas immédiatement un titulaire, mais plutôt un investissement pour l'avenir. L'objectif est de le familiariser progressivement au football européen, avec du temps de jeu en équipe A ou un prêt.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de confirmation officielle d'une offre, mais des sources proches de Santos Laguna n'excluent pas que les discussions commencent dans les prochains jours.