Le Bayern Munich fonce sur la cible numéro un de Kompany : accord en vue !

Le Bayern Munich avance avec ambition sous Vincent Kompany​. Le club bavarois cherche à renforcer son effectif avec des profils jeunes, créatifs et décisifs. Après une saison solide, l’heure est venue d’ajouter du talent offensif à un groupe déjà compétitif.

Et dans cette optique, un nom revient avec insistance ces derniers jours : celui de Florian Wirtz. L’international allemand de 22 ans sort d’une bonne saison sous les couleurs du Bayer Leverkusen, avec 16 buts et 12 passes décisives en 43 matchs. Élément central du dispositif de Xabi Alonso, il a largement contribué à la saison historique du club, resté invaincu en Bundesliga.

Selon les informations du journaliste Christian Falk, très fiable sur l’actualité du Bayern, le club munichois et Wirtz auraient trouvé un accord pour un futur transfert. Le Bayern, décidé à accélérer le dossier, propose 100 millions d’euros au Bayer Leverkusen pour un transfert dès cet été. Rien n’est encore signé, mais les discussions sont lancées.

