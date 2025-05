Bruges et La Gantoise auraient le même attaquant dans le viseur, mais ont de la concurrence

Les clubs belges préparent déjà la saison prochaine. Bruges et La Gantoise seraient ainsi sur la piste d'un même attaquant, très convoité.

Selon le média suisse SFM Football, le Club de Bruges et La Gantoise auraient jeté leur dévolu sur Axel Kayombo (19 ans), jeune attaquant prêté cette saison au Stade-Lausanne (D2 suisse) par le FC Bâle. Il a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives cette saison.

Kayombo, ailier droit et international congolais U20, reviendra ensuite au FC Bâle où il n'a cependant plus qu'une année de contrat. Un départ cet été semble dans les tuyaux, et plusieurs clubs sont intéressés par le joueur.

Ainsi, SFM précise que le LOSC, le Racing Lens et Sturm Graz seraient également sur les rangs pour s'offrir Axel Kayombo. Mais ce serait le Slavia Prague qui serait le plus concret et le plus proche de s'offrir ses services.

🚨Axel Kayombo serait dans le viseur de plusieurs clubs européens ! Lille, Lens, Bruges, La Gantoise ou Sturm Graz sont sur le coup mais c’est le Slavia Prague qui serait le plus actif sur le dossier ! Voir plus ➡️ https://t.co/UHbe4heUgt pic.twitter.com/DNZcE0ESCs — SFM Football (@sfm_football) May 9, 2025

Problème : le FC Bâle aurait fixé son prix d'achat à... 3 millions d'euros, soit largement plus que les 500.000 qu'il vaut selon Transfermarkt. Un peu élevé pour un joueur auquel il ne reste qu'un an de contrat, et qui n'a joué que 2 matchs avec l'équipe A de Bâle.

Reste donc à voir si Bruges et Gand reporteront leur intérêt sur un autre joueur, à la fois moins cher et au succès plus assuré au plus haut niveau.