Une société endettée à hauteur de... 890 millions d'euros : un nouveau club de Pro League va être mis en vente

Le groupe immobilier Ghelamco, dirigé par Paul Gheysens, subit de lourdes pertes et une dette élevée. Sous pression, la vente de ses actions de l'Antwerp devient de plus en plus probable afin de réunir les fonds nécessaires au financement.

Ghelamco, la société de Paul Gheysens qui détient l'Antwerp, a enregistré une perte de 323 millions d’euros dans son dernier bilan annuel et doit encore faire face à une dette de 889 millions d’euros. Pour compenser cela, l’entreprise a déjà vendu pour plus de 800 millions d’euros de biens immobiliers. Mais une question se pose désormais : où Paul Gheysens trouvera-t-il les 80 millions d’euros restants ?

Selon le rapport annuel, il compte sur la liquidation d’actifs extérieurs à Ghelamco. Cela signifie qu’il envisage de mobiliser les sociétés qu’il détient à titre privé, notamment la holding qui contrôle le Royal Antwerp FC. La structure juridique du club, Goala BV, ne fait en effet pas partie du périmètre de Ghelamco.

Une éventuelle vente du club représenterait non seulement un coup dur financier, mais aussi un choc émotionnel, selon Het Nieuwsblad. Gheysens et ses fils, Michael et Simon, ont encore récemment célébré ensemble la victoire en Coupe et le titre de champion. Le Royal Antwerp est le joyau le plus médiatisé de leur empire économique.

L’an dernier déjà, Gheysens avait approché des investisseurs pour injecter du capital dans le club, ce qui avait abouti, entre autres, à des partenariats pour la construction de la Tribune 2. Mais le trou dans les finances est désormais si important qu’il lui faut rapidement de l’argent frais.

La date limite pour rembourser les 80 millions d’euros est fixée au 14 juin. Même si, selon le rapport, Gheysens a déjà rassemblé « une part significative » de la somme, il devra encore trouver plusieurs millions d’euros supplémentaires d’ici la fin de l’année. Cela place inévitablement le Royal Antwerp dans la vitrine des clubs en vente.

Reste à savoir si, et quand, le club anversois changera réellement de propriétaire. Tout dépendra des ressources restantes de Gheysens et de sa volonté de tourner la page. Actuellement, il ne dispose tout simplement pas de la marge financière nécessaire pour continuer à soutenir à la fois le club et ses autres activités.