Romeo Vermant va-t-il rester à Bruges ? Nicky Hayen fait le point

Romeo Vermant s'est pleinement révélé au Club de Bruges. Il a contribué à la victoire en Coupe de Belgique et pourrait encore jouer un rôle crucial dans la course au titre. Reste une question : que se passera-t-il ensuite ?

Le contrat de Romeo Vermant avec le Club de Bruges expire en juin 2026. Et le message est désormais très clair du côté des Blauw en Zwart : il est temps de prendre une décision.

Gros enjeu

Il est question d’une prolongation de contrat accompagnée d’une augmentation salariale, mais une vente dès cet été est aussi envisagée. Vermant, de son côté, ne veut plus jouer les troisièmes rôles comme cela a été le cas une partie de la saison. Il ne veut pas non plus être prêté dans le but d’obtenir plus de temps de jeu.

L’attaquant de 21 ans est devenu plus important au Club de Bruges et n’écarte donc aucune option. "Ailleurs est une possibilité, c’est certain", a-t-il déclaré lui-même dans Extra Time.

À Bruges de passer à l’action ?

"Nous discutons avec les joueurs directement, mais aussi avec leurs agents. Romeo est en très bonne forme, pas seulement maintenant, il s’était déjà montré aussi en octobre-novembre." a expliqué Hayen.

"C’est le signe qu’il fait du bon travail. Nous croyons en lui, mais au Club, c’est l’attaquant qui performe qui joue. Bien sûr que nous voulons le garder, mais ce n’est pas uniquement grâce à ses buts en finale de Coupe."