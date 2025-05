Un ex-Brugeois dans le dur : parti pour une dizaine de millions, il figure parmi les pires recrues de Bundesliga cette saison

Parti pour 14 millions d'euros à Wolfsburg en janvier, Skov Olsen vit un début de cauchemar en Bundesliga. Le Danois figure dans le top 10 des pires recrues de la saison selon BILD.

Censé franchir un cap en rejoignant la Bundesliga cet hiver, Andreas Skov Olsen vit un cauchemar depuis son départ du Club de Bruges. Parti pour 14 millions d’euros à Wolfsburg en janvier, l’ailier danois n’a jamais réussi à s’imposer dans son nouveau club.

Aujourd’hui, la presse allemande ne l’épargne pas, selon un classement du journal BILD, il figure à la 5e place des pires recrues de la saison en Bundesliga. Pourtant, son départ n’avait rien d’un pari fou.

Skov Olsen avait signé une première partie de saison très correcte avec Bruges : 8 buts et 4 passes décisives en 19 matchs de Pro League. Des statistiques solides, qui laissaient présager une belle transition vers un championnat plus exigeant. Mais depuis janvier, tout s’est effondré. En 11 matchs avec Wolfsburg, il n’a inscrit qu’un seul but et délivré une seule passe décisive.

Le joueur peine à trouver sa place dans le système de jeu allemand, souvent dépassé dans l’intensité comme dans le rythme. Moins tranchant, plus hésitant, Skov Olsen semble avoir perdu sa confiance. En Belgique, il faisait la différence par sa percussion et son flair.

Wolfsburg, de son côté, commence à douter. Recruté à prix fort, Skov Olsen était censé apporter du danger sur les ailes et renforcer une animation offensive trop prévisible. Au lieu de cela, il s’est fondu dans l’anonymat d’un effectif qui lutte pour retrouver de la cohérence.