📷 Galatasaray menait 3-0 après une demi-heure...avant que trois anciens de Pro League ne sonnent la remontada

Match spectaculaire entre Galatasaray et Kasimpasa. On semblait pourtant se diriger vers une correction.

Le championnat turc renseigne quelques anciens joueurs de Pro League. L’équipe de Kasimapasa aligne notamment trois anciennes connaissances de notre compétition. Elles ont toutes marqués contre Galatsaray.

Le champion en titre, sans Dries Mertens et Michy Batshuayi (tous deux montés au jeu) menait pourtant 3-0 après une demi-heure, grâce à un doublé de Victor Osimhen et un but de Mauro Icardi. Mamadou Fall a redonné espoir aux visiteurs d’une belle reprise de volée juste avant la mi-temps.

Mamadou Fall with a magnificent half-volley to bring back a little bit of hope for Kasımpaşa! 🇸🇳⚽️🔥pic.twitter.com/6bJrjHukU2 — Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@FootyinTurkiye) September 28, 2024

L’attaquant sénégalais est arrivé de Charleroi en janvier 2022 et en est déjà à 20 buts et 14 assists dans le championnat turc. Sa réduction du score semblait sans conséquence, le score de 3-1 restant en l’état jusque dans les dix dernières minutes.

La surprise de la journée

Mais un penalty a fait revenir un suspense inattendu pour la fin de match, avec Haris Hajradinovic (qui avait échoué à La Gantoise voici quelques années) pour le convertir. A force d’oublier de tuer le match, Galatasaray a fini par se faire punir dans le temps additionnel par un ancien de Mouscron.

Profitant des hésitations défensives du Gala, Nuno Da Costa a surgi au petit rectangle, devançant Fernando Muslera dans un silence de cathédrale. Avec ce faux pas, les Stambouliotes pourraient voir revenir Fenerbahce à trois points de la première place.