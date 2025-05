Le top belge va-t-il laisser filer Adriano Bertaccini ? Un club étranger le suit de près !

En cas de victoire contre Courtrai, STVV pourra enfin souffler et sera maintenu en D1A. Il faudra alors préparer la saison prochaine.

Après une saison au cours de laquelle ils se sont bien débrouillé, les Trudonnaires ont à nouveau chuté cette année. Le départ de Thorsten Fink et de joueurs clés a été difficile. L’équipe est restée dans la zone rouge toute la saison, et pourrait se maintenir ce week-end.

Pourtant, cette bataille passionnante a également permis une nouvelle révélation : Adriano Bertaccini. Au cours de sa première saison complète au plus haut niveau, il a marqué pas moins de vingt fois, partageant la tête du classement des buteurs.

Grâce à son flair pour les buts, Bertaccini est convoité cet été en vue d'un transfert. La rumeur l'envoie même à l'étranger : le directeur sportif de Lens, Diego Lopez, était récemment en tribune chez les Canaries, rapporte Sacha Tavolieri.

Un passage au RC Lens amènerait à nouveau Bertaccini sous les ordres d’un entraîneur belge. Will Still est à la tête du club franco-belge depuis cette saison et a aisément maintenu le club en Ligue 1, sans aller chercher l'Europe.

Les clubs du top belge peuvent-ils encore se permettre de laisser filer Adriano Bertaccini après une si belle saison ? Pour l'attaquant trudonnaire, un nouveau palier semble en tout cas au programme.