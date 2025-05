"Sans ça, c'est difficile de construire quelque chose" : le Standard a le regard tourné vers ses jeunes ce week-end

Ce dimanche, le SL16 pourrait bien disputer... le dernier match de son histoire. Car en cas de relégation, les U23 du Standard risquent fort de disparaître.

La situation est grave. Le SL16 est au bord du gouffre : autre chose qu'une victoire ce dimanche signifie la relégation en D2 ACFF, pour une seconde relégation consécutive après avoir débuté en Challenger Pro League. Tournai, de son côté, ne se porte pas au mieux mais n'a besoin que d'un point.

Ce ne serait alors pas qu'une catastrophe sportive, car le Standard envisageait de tout bonnement dissoudre son équipe U23 en cas de descente en D2 ACFF. Ce serait la conséquence logique de mois d'instabilité sportive et d'une politique fort peu cohérente en interne.

La semaine passée, les U23 du Standard ont encore perdu des points cruciaux dans les derniers instants du match face à l'Union B. "Caractéristique de notre campagne", a soupiré l'entraîneur Sébastien Grandjean.

Pierre François a fait de la restructuration de l'académie du Standard son cheval de bataille, lui qui a connu le club à une époque où il sortait encore régulièrement de grands talents mûrs pour la D1A (lire ici). Il est arrivé trop tard pour sortir le SL16 de l'ornière.

Ivan Leko, interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le sujet, a pointé l'évidence : "Sans académie digne de ce nom, c'est difficile pour un club belge de grandir et de réussir quelque chose. On le voit à Bruges ou Anderlecht, il faut former des joueurs, et pour cela, il faut une bonne académie".