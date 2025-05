Reverra-t-on Toby Alderweireld pour ses adieux ? L'Antwerp donne une update importante

Grande nouvelle du côté de l'Antwerp. Andries Ulderink a révélé que Toby Alderweireld progressait bien dans sa revalidation et pourrait rejouer cette saison, si tout se passe bien.

Il y a deux semaines et demi, Alderweireld doutait fort de pouvoir faire ses adieux sur le terrain. "Même si c’est dans un fauteuil roulant, je viendrai de toute façon sur le terrain lors du dernier match", a-t-il dit alors. Ulderink est désormais plus optimiste : "Il semble que Toby puisse encore passer à l’action cette saison".

Il reste à voir s’il sera suffisamment en forme pour la sélection contre l’Union (17/05) samedi prochain, selon l’entraîneur néerlandais. "Nous allons voir si ses participations aux entrainements collectifs sont suffisantes pour. Revenir de huit semaines d'absence ce n’est pas une mince affaire".

C'est en tout cas un signal très positif. "Si nous obtenons un bon résultat à Gand, Toby aura droit à un match à domicile supplémentaire pour son adieu", explique Ulderink.

Pour Alderweireld, ce match important est bien sûr le baroud d'honneur, mais il sent aussi l’urgence d’aider l’équipe. "Ses adieux sont importants, mais sa performance pour le club est encore plus importante pour lui".

Ulderink termine par une note de remerciement : "Toby et moi avons revu tous les scénarios. Il veut être là le plus tôt possible, non pas pour dire au revoir, mais pour bien terminer la saison avec les autres joueurs".