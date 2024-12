Une seule sélection chez les Diables Rouges, et pourtant... : "La Coupe du monde ? Je veux la jouer !"

Malick Fofana (19 ans) est auteur d'une très bonne première partie de saison avec l'Olympique Lyonnais. Le jeune Diable Rouge voit grand.

Malick Fofana a visiblement fait le bon choix en quittant La Gantoise pour l'Olympique Lyonnais il y a un an.

Après plusieurs mois d'adaptation, Fofana est devenu un joueur important au sein de l'effectif des Gones, se montrant décisif en sortie de banc puis obtenant quelques titularisations.

Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres cette saison, Fofana s'est déjà offert le luxe d'être sélectionné chez les Diables Rouges et d'y honorer sa première cap.

Désormais, il voit plus haut. "Je sais ce que je veux, j'ose beaucoup, et je vise le top, Mes statistiques cette saison, c'est pas mal, mais je trouve que ce n'est pas encore assez. Je peux encore être plus décisif, je sais que je peux faire mieux", a-t-il déclaré dans Téléfoot.

"Je rêve de jouer la Champions League et la Coupe du monde avec la Belgique. Cette année, je veux confirmer et de véritablement exploser à l'OL." Un signal clair envoyé à Domenico Tedesco, à moins que ce dernier ne soit plus sélectionneur des Diables dans un futur proche...