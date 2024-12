La renaissance de la MSN : Neymar en route pour l'Inter Miami ?

Et si Neymar rejoignait les États-Unis ? La star brésilienne souhaiterait signer à l'Inter Miami dès l'été prochain.

Imaginez juste un instant le retour de la fameuse MSN ! Ce trio qui a fait rêver de nombreux fans de football il y a quelques années. Et si cela était finalement plausible ?

En effet, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, qui écrit dans les colonnes de Sky Sport Switzerland, Neymar voudrait rejoindre l'Inter Miami. Toujours sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Al-Hilal, le Brésilien aimerait rejoindre le club américain dès l'été prochain, à l'expiration de son contrat.

Le natif de Mogi das Cruzes pourrait donc retrouver Luis Suárez et Lionel Messi. Des sources saoudiennes rapportent que Neymar montrerait son intérêt pour faire paniquer les dirigeants du championnat d'Arabie saoudite et le ministre des Sports du pays, afin de voir son salaire augmenter.

Depuis son arrivée au Moyen-Orient en août 2023, l'ancien Barcelonais n'a disputé que 7 rencontres pour un petit but inscrit et trois passes décisives délivrées. Des blessures à répétition n'ont pas permis au joueur de beaucoup s'exprimer. Et si un transfert vers les États-Unis permettait au monde entier de redécouvrir le Neymar d'antan ?