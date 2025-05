Les enchères peuvent commencer : après le PSG, un autre grand club européen se manifeste pour Ardon Jashari

Arrivé l'été dernier, Ardon Jashari va vraisemblablement déjà quitter le Club de Bruges en fin de saison. Après le PSG, c'est la Juventus qui se manifeste pour le milieu de terrain suisse.

À 23 ans, le Suisse Ardon Jashari s’est imposé comme un cadre au Club de Bruges. Désormais, il serait dans le viseur de la Juventus, à la recherche d’un renfort jeune et dynamique pour son entrejeu. Le milieu de terrain a disputé 49 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, avec à la clé 4 buts et 6 passes décisives. Sa capacité à récupérer les ballons et à dynamiser le jeu a particulièrement marqué les esprits, notamment en Ligue des Champions.

Après une saison ponctuée par une victoire en Coupe de Belgique et un bon parcours européen, en attendant le titre ou une place de vice-champion, les offres commencent à affluer. Si le PSG avait déjà été cité, c’est à présent la Vieille Dame qui s’intéresse sérieusement à Jashari.

Après le PSG, la Juventus se manifeste pour Ardon Jashari

D’après Tuttosport, il figure parmi les alternatives plus abordables aux profils onéreux, grâce à sa mobilité et sa lecture du jeu. Sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros, un montant qui ne suffira sans doute pas à convaincre Bruges de le laisser partir sans négociation.

Le club de la Venise du Nord sait ce que Jashari représente : un joueur devenu mature sous ses couleurs, à qui l’on a fait confiance. Son éventuel départ représenterait un casse-tête pour l’entraîneur Nicky Hayen, tant il est devenu indispensable au cœur du jeu.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Jashari reste concentré sur la lutte pour le titre, mais Bruges pourrait lui ouvrir la porte vers un nouveau défi en fin de saison, même si le club préférerait évidemment le conserver.