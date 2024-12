Le Bayern va-t-il perdre sa pépite ? Vincent Kompany peut être rassuré !

Vincent Kompany cartonne au Bayern de Munich. Le coach belge espère que Jamal Musiala ne quittera pas le club de sitôt.

Le Bayern de Munich s'est bien repris après une saison blanche inédite. Les Bavarois, sous Vincent Kompany, sont actuellement leader de Bundesliga. Comme lors de chaque mercato, le Bayern sera l'un des clubs à l'actualité la plus suivie. Du point de vue des probables arrivées, mais aussi des départs.

En effet, plusieurs rumeurs circulent concernant l'avenir de Jamal Musiala; la jeune pépite munichoise de 21 ans. Le contrat de Musiala expire dans un an et demi, et certains clubs de Premier League s'intéresseraient à lui.

Mais que les fans et les dirigeants se rassurent : un départ ne serait pas pour tout de suite. Il a récemment expliqué dans une interview à Bild qu'il se projetait au Bayern.

"Pour moi, il est essentiel de me sentir à l’aise, de prendre plaisir sur le terrain, de jouer dans une équipe compétitive et d’avoir une chance de remporter la Ligue des champions. Tous les paramètres qui contribuent à cet équilibre doivent être réunis. Et pour l’instant, tout cela est possible à Munich."

"Je veux laisser mon empreinte sur une époque au Bayern Munich. Si je prolonge mon contrat, ce sera mon ambition et mon objectif. Mais je sais que cela nécessite un travail acharné : des victoires, des titres, des trophées majeurs. C’est ainsi que l’on gagne ce type de reconnaissance, et c’est ce que je veux accomplir avec ce club."