Pourquoi faire simple quand on peut faire Diable ? Un avantage de trois buts gâché pour émerger en tremblant

Les Diables Rouges l'ont emporté 4-3 contre le Pays de Galles. Ils menaient pourtant 3-0 après une demi-heure.

Trois jours après ce partage frustrant concédé en Macédoine du Nord, les Diables Rouges retrouvaient le Stade Roi Baudouin pour le dernier match de leur saison. Pour cette rencontre particulièrement importante face au leader du groupe, Rudi Garcia a opéré trois changements, renvoyant notamment Alexis Saelemaekers sur le banc au profit de Leandro Trossard. Dans l'entrejeu, Nicolas Raskin et Hans Vanaken sont retournés sur le banc, laissant la place à Youri Tielemans (nommé capitaine d'un soir) et Amadou Onana.

Le premier (double) tournant intervient après moins d'un quart d'heure. Sur une offensive côté droit, Thomas Meunier (seul arrière droit de formation de notre feuille de match) se claque et doit céder sa place à Koni De Winter. Le coup de froid n'a été que de courte durée : à l'issue du corner amené par l'action, Kevin De Bruyne provoque un penalty en rentrant dans le jeu et en voyant sa frappe enroulée trouver un bras gallois. Romelu Lukaku ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score, inscrivant au passage son 89e but en sélection (15e, 1-0).

Une première demi-heure de rêve

La défense galloise avait cédé une première fois et ne s'en était pas encore remise que les Diables doublaient déjà la mise sur une action d'école. Lancé par Trossard sur le flanc gauche après une récupération haute, Maxim De Cuyper trouvait Youri Tielemans, qui concluait d'une reprise pleine de finesse dans le rectangle (19e, 2-0).

Un but qui a eu le don de réveiller les Gallois, à l'initiative pour la première fois dans la foulée, par l'entremise de David Brooks. Le joueur de Bournemouth s'est imoposé en costaud contre Zeno Debast mais Matz Sels s'est interposé pour empêcher la réduction du score immédiate, avant de sortir un nouvel arrêt sur le deuxième ballon.

Pas de quoi arrêter la marche en avant des Diables pour autant. Le 3-0 a failli tomber sur une frappe trop croisée de Kevin De Bruyne, il surviendra finalement sur un enchaînement 'à la Robben' de Jeremy Doku, très juste au moment de rentrer dans le jeu puis d'enrouler du gauche (28e, 3-0). 3-0 à la demi-heure, de quoi permettre aux Diables de souffler un peu pour repartir de plus bas. Mais à forcer de laisser venir, la Belgique a fini par se faire surprendre juste avant la mi-temps, sous la forme d'un penalty concédé par Sels et converti par Wilson (45+7e, 3-1).

Emmenés par les entrées de Lukebakio et Theate à la pause (pour Trossard et De Cuyper), les Diables ont bien failli reprendre trois buts d'avance sur un raid de Lukebakio en profondeur. Mais sur son premier ballon du match, le Sévillan a canonné au-dessus au moment de se présenter face au gardien. Au lieu de 4-1, le score passera à...3-2. Fixée sur l'action démarrée à droite, la défense a complètement oublié Sorba Thomas, laissé seul au second poteau pour ajuster Sels et revenir à un but de retard.

Le Pays de Galles reprenait vie sur le terrain et en tribune. Comme déjà appuyé par Rudi Garcia, le jeu des vases communicants a coupé les jambes des Diables. Le manque de confiance a coupé les jambes de l'équipe. Et ce qui devait arriver arriva. Toujours aussi seul au second poteau, Thomas a cette remisé pour Johnson, lui aussi très tranquille pour égaliser (70e, 3-3).

Les Diables bafouaient leur football. C'est alors un Jérémy Doku des grands soirs qui a réveillé tout le monde par ses dribbles électrisants. Après un but annulé de Romelu Lukaku à dix minutes de la fin, c'est finalement Kevin De Bruyne qui a définitivement scellé le match en reprenant un caviar de Tielemans au second poteau (87e, 4-3).

Cette fois, les Diables tenaient leur victoire, beaucoup plus compliquée que prévu à décrocher. Le Stade Roi Baudouin sera passé par toutes les émotions mais peut exulter, la Belgique fait tomber les Gallois pour revenir à trois points, quatre par rapport au nouveau leader du groupe...la Macédoine du Nord, victorieuse dans l'après-midi au Kazakhstan.