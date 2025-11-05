Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Les Brugeois sont parvenus à prendre un point face au FC Barcelone. Les deux équipes se quittent sur un score de parité (3-3) après un match de folie au stade Jan Breydel... où les Blauw en Zwart ne sont pas passés loin de s'imposer.

23 ans plus tard, le FC Barcelone faisait son retour à Bruges. Les Catalans espéraient évidemment ne pas tomber dans le piège brugeois. Les hommes de Hansi Flick ont fait le plein de confiance le week-end dernier face à Elche (3-1), après s’être inclinés dans le Clasico (2-1) la semaine précédente. En Ligue des champions, les Barcelonais restaient sur un six sur neuf.

Après un succès face à Newcastle lors de la première rencontre de la phase de ligue (1-2), les Blauw en Zwart se sont inclinés face au champion d’Europe en titre, le PSG (1-2), avant de renouer avec la victoire dans la compétition contre l’Olympiakos (6-1). Cette rencontre est donc très importante pour les Espagnols, qui espèrent terminer dans le top 8.

Côté brugeois aussi, il était important de faire un bon résultat, même si la tâche s’annonçait très compliquée. Après avoir très bien démarré dans la plus prestigieuse des compétitions face à l’AS Monaco (4-1), les hommes de Nicky Hayen se sont inclinés face à l’Atalanta (2-1) et contre le Bayern (4-0). Avant le coup d’envoi, ils affichaient donc un bilan de trois points récoltés sur neuf possibles.



La bonne nouvelle côté brugeois était évidemment le retour de Raphael Onyedika. Le Nigérian a pu disputer une trentaine de minutes en Pro League le week-end dernier contre Dender et était titulaire ce mercredi soir.



Un début de match de folie

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Club de Bruges a commencé fort la rencontre. Entreprenants dans ce tout début de match, les Blauw en Zwart ont rapidement trouvé la faille. Nicolò Tresoldi, bien servi par Carlos Forbs sur un contre, ouvre la marque après seulement 6 minutes de jeu.

Bruges repasse devant

Le FC Barcelone ne va cependant pas tarder à mettre le pied sur le ballon et à réagir. Ferran Torres égalise depuis le petit rectangle sur un ballon venu du côté droit via Fermín López deux minutes plus tard. Alors qu'on a l'impression que les Catalans s'approchent du 1-2, ce sont finalement les hommes de Nicky Hayen qui vont inscrire le prochain but. En contre-attaque, Chrístos Tzólis trouvent Carlos Forbs et réalise un une-deux. Le Portugais s'avance et trompe Wojciech Szczęsny (17e). Les Blauw en Zwart réalisent une très bonne entrée en matière et se montrent efficaces.





Le FC Barcelone va évidemment pousser pour tenter de recoller au score. À la 27e, Jules Koundé a été très proche d’égaliser. D’une frappe puissante depuis le côté droit, il bute sur la barre. Marcus Rashford tente notamment également sa chance, mais il ne parvient pas à faire la différence. Ce sont les Espagnols qui mettent le plus le pied sur le ballon dans cette deuxième partie du seconde acte.



À la 45e, Ferran Torres a une occasion en or. En contre, il se retrouve en un contre un face à Nordin Jackers, mais sa tentative n'est pas cadrée. Bruges tient bon ! Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires sur le score de 2-1.

Lamine Yamal très proche de l'égalisation

La première grosse occasion de la deuxième période est à mettre au crédit du FC Barcelone. Marcus Rashford tente sa chance dans le grand rectangle, mais le ballon est repoussé. Celui-ci revient ensuite dans les pieds de Lamine Yamal, qui est seul dans la surface de réparation dans l'axe. L'ailier espagnol cadre sa frappe, mais c’est repoussé par Nordin Jackers. Quelle opportunité pour les Catalans à la 51e !

Le FC Barcelone égalise, mais Bruges réagit très vite

Dix minutes plus tard, les hommes de Hansi Flick vont finalement trouver la faille. Lamine Yamal combine avec Fermín López, le jeune joueur de 18 ans réalise un double dribble avant de tromper Nordin Jackers !

Le score va rapidement tourner une nouvelle fois en faveur des Brugeois. Deux minutes plus tard, Carlos Forbs part seul et permet à son équipe de reprendre les devants après une passe de Hans Vanaken. Cela intervient après une autre grosse opportunité pour Forbs : cette fois, il conclut ! Bruges pensait même obtenir un penalty à la 72e, mais après vérification de la VAR, celui-ci a été annulé.



Le FC Barcelone recolle encore au score

Le FC Barcelone va vers l’avant et tente d’égaliser. Bien en jambe, Lamine Yamal réalise de multiples accélérations. Quatre minutes avant le penalty brugeois annulé, il a placé une superbe frappe depuis le côté gauche, mais c’est bien repoussé par Nordin Jackers.



Les Catalans finissent finalement par recoller une nouvelle fois au score : à la 77e minute, un centre de Lamine Yamal est dévié par Tzolis et termine au fond des filets. Un coup du sort pour le Grec, qui offre malgré lui l’égalisation au FC Barcelone. Quel match !





Bruges pensait repasser une nouvelle fois devant à la 90+1e. Vermant récupère un ballon en taclant Szczęsny et plante le 4-3. Le but est cependant finalement annulé par la VAR.



Le score restera finalement inchangé. Un résultat satisfaisant sur le papier, pour les Blauw en Zwart même si Bruges aurait pu prendre les trois points au vu du scénario. Du côté des supporters, c’est évidemment la frustration qui sera omniprésente : il y avait la place pour prendre les trois points.