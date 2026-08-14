Challenges loupés, coup volontaire et carte rouge : Seraing battu d'entrée, Hasselt crée la surprise

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Challenges loupés, coup volontaire et carte rouge : Seraing battu d'entrée, Hasselt crée la surprise
Photo: © photonews
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Mené 0-2 et réduit à 10 après moins de quarante minutes, le RFC Seraing a subi sa première défaite de la saison face à Lokeren, ce vendredi soir au Pairay. Dans l'autre rencontre, le promu, le Sporting Hasselt, est venu à bout du descendant Dender dans une rencontre à un seul but.

Plusieurs nouvelles règles voient le jour cette saison en Challenger Pro League, dont celle des "challenges". Chaque entraîneur peut demander, deux fois par match, à l'arbitre d'aller consulter la VAR pour une action bien précise (pouvant déboucher sur un but, un penalty, une carte rouge ou une erreur d'identité), garde son appel s'il avait raison et le perd s'il avait tort.

Le RFC Seraing en a été la première victime, ce vendredi soir contre Lokeren lors de la journée d'ouverture de cette nouvelle saison de deuxième division. À côté de leurs pompes, les Métallos ont concédé deux buts dans les trente premières minutes, des pieds de Jordi Palacios (0-1, 24e) et Roméo Vancy Mabanza (0-2, 32e).

Les challenges peu concluants d'Arnauld Mercier

Testant cette nouvelle fonctionnalité pour la première fois, Arnauld Mercier a alors demandé deux fois à l'arbitre Anthony Letellier d'aller consulter son petit écran. Il l'a fait, mais a validé les deux buts de Lokeren.

La suite n'a été que pire pour Seraing, qui a vu le T1 adverse Sven Vreven utiliser son premier appel à la vidéo pour un coup volontaire de Fostave Mabani pouvant mériter une carte rouge. Une analyse partagée par Anthony Letellier, qui a exclu le Sérésien (37e) et qui a donc permis à Lokeren de conserver ses deux challenges. Une première mi-temps catastrophique, dont les pensionnaires du Pairay ne se sont jamais remis.

Ils ne se sont cependant pas totalement écroulés en seconde période malgré l'infériorité numérique. Seraing aurait même pu recevoir un penalty à cinq minutes du terme, mais ça n'était pas de l'avis d'Anthony Letellier. Les hommes d'Arnauld Mercier ne sont pas parvenus à inverser la tendance et Lokeren a logiquement décroché sa première victoire de la saison.

Premier but et première victoire de la saison pour Hasselt

Dans l'autre rencontre, le Sporting Hasselt effectuait ses grands débuts en Challenger Pro League contre le descendant de l'élite, Dender. C'est là que le premier challenge de l'histoire de la D1B a été utilisé, après sept minutes, par les locaux pour un but de Siebe Van Keymolen d'abord annulé pour hors-jeu, puis validé grâce à l'appel vidéo (1-0, 7e), devenant donc le tout premier de la saison.

Un début de rêve pour le club que vient de rejoindre Dries Mertens en qualité d'investisseur, et qui a manqué le break à plusieurs reprises en fin de première période, allant même jusqu'à totaliser dix tentatives avant le repos, dont une frappe sur la latte ayant rebondi juste devant la ligne du portier de Dender, Julien Devriendt.

Comme en fin de première mi-temps, Dender a montré de meilleures choses après la reprise, dominant même totalement la fin de rencontre, sans jamais parvenir à égaliser. Première victoire, donc, du promu, et première surprise, sur le papier du moins, dans cette Challenger Pro League.

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