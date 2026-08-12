Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'élimination de l'Union Saint-Gilloise en Champions League pourrait avoir des conséquences. Certains joueurs liaient peut-être leur avenir au Parc Duden à une participation à la reine des compétitions européennes. Mais la direction unioniste y est certainement préparée.

L'émotion visible de Kevin Mac Allister ce mardi après l'élimination de l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse de Bodo/Glimt était peut-être un indice. À 28 ans et avec un an de contrat seulement, l'avenir du défenseur central de l'USG, désormais capitaine depuis le départ de Christian Burgess, était peut-être bien lié au résultat de son équipe en Norvège.

Cela ne veut naturellement pas dire que l'Argentin forcera un départ. Mais la direction de l'Union n'est pas dupe : jouer la Champions League était un énorme plus, et si Philippe Bormans a rassuré en affirmant que le groupe ne serait pas complètement chamboulé à cause de l'élimination, il n'a pas nié qu'il y aurait encore des départs d'ici à la fin de l'été. 

Mac Allister est évalué à 12 millions d'euros sur Transfermarkt : s'il ne prolonge pas, et cela n'a pas l'air d'être au programme, il partirait gratuitement dans un an, ce qui constituerait un gros manque à gagner. L'Union n'est pas du genre à faire dans le sentiment dans ce genre de situation, et n'est surtout pas naïve : si le club est, comme le souligne Bormans, "toujours dans le vert", c'est en gérant ce genre de situation avec pragmatisme.

Adem Zorgane se sent bien à Bruxelles, mais... 

Adem Zorgane, lui, est sous contrat au Parc Duden jusqu'en 2029. L'Union Saint-Gilloise aurait la main dans d'éventuelles négociations, mais l'Algérien n'a jamais caché ses envies d'ailleurs. En réalité, dès son arrivée, et c'était d'ailleurs une drôle de façon de se mettre son public dans la poche, Zorgane avait clairement annoncé que l'Union était une étape vers le sommet européen.

Zorgane Adem
© photonews

Sans Champions League, les chances qu'un club le convainque d'ici à la fin de l'été sont d'autant plus grandes. "Un joueur doit penser à sa carrière", résumait-il il y a quelques mois de cela à l'interview, tout en répétant qu'il se sentait bien à Bruxelles. Néanmoins, son absence lors du match aller contre Bodo/Glimt avait alimenté les débats, preuve de la nervosité qui entoure son dossier.

Lire aussi… Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Promise David sur le départ quoi qu'il en soit ?

Qu'en sera-t-il de Promise David ? Il y a plusieurs semaines déjà que le Canadien est annoncé sur le départ, plus précisement pour le Vfb Stuttgart. Il semblait presque avoir confirmé lui-même son transfert. Le résultat du match de qualification pour la Champions League n'aurait alors, si c'est bien vers l'Allemagne qu'il se dirige, rien changé. David a-t-il simplement accepté d'aider son club pour cette double confrontation cruciale, en forme de cadeau d'adieu ? Les jours à venir nous le dirons. Le risque est cependant que son remplaçant, car il en faudra un, ne soit pas du même calibre que si l'Union Saint-Gilloise s'était qualifiée pour la Ligue des Champions... 

À ces trois cadres, il faut encore ajouter Fedde Leysen, que l'on cite avec insistance en Italie. Et c'est probablement le duo Leysen-Mac Allister dont le départ serait le plus dommageable pour l'Union, bien plus que Promise David ou Adem Zorgane. Le vice-champion de Belgique remplace son n°9 chaque été depuis plusieurs saisons désormais, et son milieu de terrain est bien garni. La défense, en revanche, privée de Ross Sykes pour de longs mois et après le départ de Burgess, risque fort d'être méconnaissable...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Bodo Glimt
Adem Zorgane
Kevin Mac Allister
Promise David

Plus de news

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

21:00
Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

19:00
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination Réaction

Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination

10:00
3
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

07:30
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché" Interview

Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

16:20
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

15:20
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines Interview

Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

14:40
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24
Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt Analyse

Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt

11/08
Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

14:00
"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

11/08
2
David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions" Réaction

David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions"

11/08
1
Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

13:20
OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

12:46
La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

11/08
Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

12:00
OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

11:30
La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

11:30
Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

11:00
Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Analyse

Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

10:45
5
🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Levski Sofia Levski Sofia
Sabah Sabah 4-0 Aarhus GF Aarhus GF
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-2 Union SG Union SG
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
NEC NEC 2-1* Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 0-2 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva
NK Celje NK Celje 2-0 Ararat Erevan Ararat Erevan
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Sturm Graz Sturm Graz 0-1 Fenerbahce Fenerbahce
Lyon Lyon 3-0 Sparta Prague Sparta Prague

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved