Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

L'élimination de l'Union Saint-Gilloise en Champions League pourrait avoir des conséquences. Certains joueurs liaient peut-être leur avenir au Parc Duden à une participation à la reine des compétitions européennes. Mais la direction unioniste y est certainement préparée.

L'émotion visible de Kevin Mac Allister ce mardi après l'élimination de l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse de Bodo/Glimt était peut-être un indice. À 28 ans et avec un an de contrat seulement, l'avenir du défenseur central de l'USG, désormais capitaine depuis le départ de Christian Burgess, était peut-être bien lié au résultat de son équipe en Norvège.

Cela ne veut naturellement pas dire que l'Argentin forcera un départ. Mais la direction de l'Union n'est pas dupe : jouer la Champions League était un énorme plus, et si Philippe Bormans a rassuré en affirmant que le groupe ne serait pas complètement chamboulé à cause de l'élimination, il n'a pas nié qu'il y aurait encore des départs d'ici à la fin de l'été.

Mac Allister est évalué à 12 millions d'euros sur Transfermarkt : s'il ne prolonge pas, et cela n'a pas l'air d'être au programme, il partirait gratuitement dans un an, ce qui constituerait un gros manque à gagner. L'Union n'est pas du genre à faire dans le sentiment dans ce genre de situation, et n'est surtout pas naïve : si le club est, comme le souligne Bormans, "toujours dans le vert", c'est en gérant ce genre de situation avec pragmatisme.

Adem Zorgane se sent bien à Bruxelles, mais...

Adem Zorgane, lui, est sous contrat au Parc Duden jusqu'en 2029. L'Union Saint-Gilloise aurait la main dans d'éventuelles négociations, mais l'Algérien n'a jamais caché ses envies d'ailleurs. En réalité, dès son arrivée, et c'était d'ailleurs une drôle de façon de se mettre son public dans la poche, Zorgane avait clairement annoncé que l'Union était une étape vers le sommet européen.

© photonews

Sans Champions League, les chances qu'un club le convainque d'ici à la fin de l'été sont d'autant plus grandes. "Un joueur doit penser à sa carrière", résumait-il il y a quelques mois de cela à l'interview, tout en répétant qu'il se sentait bien à Bruxelles. Néanmoins, son absence lors du match aller contre Bodo/Glimt avait alimenté les débats, preuve de la nervosité qui entoure son dossier.



Lire aussi… Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?›

Promise David sur le départ quoi qu'il en soit ?

Qu'en sera-t-il de Promise David ? Il y a plusieurs semaines déjà que le Canadien est annoncé sur le départ, plus précisement pour le Vfb Stuttgart. Il semblait presque avoir confirmé lui-même son transfert. Le résultat du match de qualification pour la Champions League n'aurait alors, si c'est bien vers l'Allemagne qu'il se dirige, rien changé. David a-t-il simplement accepté d'aider son club pour cette double confrontation cruciale, en forme de cadeau d'adieu ? Les jours à venir nous le dirons. Le risque est cependant que son remplaçant, car il en faudra un, ne soit pas du même calibre que si l'Union Saint-Gilloise s'était qualifiée pour la Ligue des Champions...

À ces trois cadres, il faut encore ajouter Fedde Leysen, que l'on cite avec insistance en Italie. Et c'est probablement le duo Leysen-Mac Allister dont le départ serait le plus dommageable pour l'Union, bien plus que Promise David ou Adem Zorgane. Le vice-champion de Belgique remplace son n°9 chaque été depuis plusieurs saisons désormais, et son milieu de terrain est bien garni. La défense, en revanche, privée de Ross Sykes pour de longs mois et après le départ de Burgess, risque fort d'être méconnaissable...