Les larmes d'Adriano Bertaccini, un signe clair ? Vitor Bruno s'exprime

À l'issue de RSCA-PAOK, Adriano Bertaccini était en larmes sur le terrain au moment de fêter la qualification. Un trop-plein d'émotion lié aux événements des dernières semaines, ou un signe que l'attaquant faisait ses adieux ?

Adriano Bertaccini a toujours été un émotif, et c'est d'ailleurs ce qui lui a souvent joué des tours depuis sa signature à Anderlecht. Alors quand ce jeudi, le stade a acclamé sa montée tardive au jeu et que le RSC Anderlecht s'est qualifié pour l'ultime tour qualificatif d'Europa League, peut-être ne fallait-il pas chercher une vraie signification à ses larmes d'après-match.

Mais les rumeurs de départ vont bon train à son sujet et on pouvait aussi y voir des adieux. Bertaccini est cité sur le départ et une chose est sûre : si une offre satisfaisante arrive, Anderlecht ne le retiendra pas. Il serait assez surprenant de voir le jeune papa s'en aller à ce stade de sa carrière en MLS, cependant, et son prix fait qu'un transfert vers un autre club belge peut être compliqué à finaliser.

Vitor Bruno soutient Adriano Bertaccini

Mais alors que la saison passée, "Berta" avait des relations parfois tendues avec Jérémy Taravel, qu'il avait pointé du doigt après la finale de Coupe perdue, et que son caractère ne colle pas forcément à celui d'Antoine Sibierski, Vitor Bruno a l'air d'apprécier l'attaquant sur le plan humain. Les deux ont visiblement une bonne relation.

"Oui, il était ému. C'était son anniversaire, et il y a eu un trop-plein d'émotions. Tout le monde aimerait jouer 90 minutes, mais je dois faire des choix", s'excusait presque l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Adriano est un être humain avant tout, et il doit se sentir bien en-dehors des terrains aussi. C'est le plus important".

Lire aussi… "J'ai l'ADN d'Anderlecht ? Content de l'apprendre" : le Lotto Park a un nouveau chouchou›

Le RSC Anderlecht est cependant d'ores et déjà assuré de disputer une phase de ligue européenne, qui sera plus longue encore s'il s'agit de l'Europa League. Le calendrier des Mauves s'est donc alourdi d'autant. Cela peut-il jouer un rôle et permettre à Adriano Bertaccini d'obtenir plus de temps de jeu s'il reste ? L'avenir nous le dira, mais ses larmes ressemblaient tout de même un peu à des adieux.