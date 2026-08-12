"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

Frank Boeckx est revenu sur l’exclusion de Kamiel Van de Perre face à Bodo/Glimt. L’ancien gardien a expliqué pourquoi l’arbitre avait sorti son carton jaune "en décalé", plusieurs secondes après la faute.

Selon lui, les images montrent clairement que Kamiel Van de Perre arrive en retard dans son duel avec Jens Petter Hauge avant de lui marcher franchement sur le pied. Pour l’ancien gardien, le carton jaune est donc difficilement contestable. Ce qui était surtout étonnant, c’est le moment auquel il a été donné.

L’arbitre ne réagit que plus tard

L’arbitre a d’abord laissé le jeu se poursuivre et ne l’a interrompu qu’un certain temps après l’action. Kamiel Van de Perre a alors finalement reçu un carton jaune. Comme il avait déjà été averti plus tôt dans la rencontre, ce deuxième jaune était synonyme d’expulsion.

"Sur le ralenti, on voit que Van de Perre arrive en retard et marche franchement sur le pied de Hauge. L’arbitre siffle très tard, donc quelqu’un a dû lui transmettre une information dans l’oreillette", a expliqué l'ancien gardien d'Anderlecht au micro de VTM.

Depuis cette saison, cela est possible dans ce type de situation spécifique. Lorsqu’un deuxième carton jaune entraîne automatiquement un carton rouge, l’arbitrage peut, selon Frank Boeckx, recevoir des informations supplémentaires concernant la faute. Une infraction que l’arbitre n’a pas entièrement vue ne doit donc pas nécessairement rester sans conséquence.

Des conséquences lourdes

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Pour de nombreux téléspectateurs, cette phase a donc été déroutante. Pour l’Union, les conséquences ont immédiatement été lourdes. Van de Perre a dû quitter le terrain avant les prolongations, obligeant les Bruxellois à disputer celles-ci à dix.