Le milliardaire Jeff Bezos investit massivement dans un club de football

Propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group a revendu 30 % de ses parts à 1892 Holdings, dont Jeff Bezos fait partie des investisseurs, mais n'est pas le seul. Le club de la Mersey passe, lui aussi, véritablement dans une autre galaxie.

Créateur et principal actionnaire d'Amazon, propriétaire du Washington Post depuis 2013 et classé parmi les trois plus grandes fortunes mondiales par le magazine Forbes, Jeff Bezos investit dans un club de football ! Et pas n'importe lequel, puisque l'entrepreneur américain, via le consortium 1892 Holdings dirigé par l'homme d'affaires indien Amit Bhatia, devient l'un des nouveaux investisseurs du club anglais de Liverpool !

En effet, la société propriétaire du club, Fenway Sports Group, a conclu un accord pour vendre 30 % de ses parts à 1892 Holdings, dont Jeff Bezos n'est pas le seul investisseur influent.

On y retrouve également, entre autres, la famille Mittal, puissante dynastie d'industriels indiens étant devenue l'une des plus riches du pays, ainsi que le Brésilien Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook, qui est présenté comme l'homme le plus riche de Singapour, pays dont il dispose également de la nationalité depuis 2009.

De nouveaux investisseurs, dont le richissime Jeff Bezos, à Liverpool

"Cet investissement stratégique soutient les ambitions de croissance à long terme du Liverpool FC en réunissant des experts issus du monde des affaires, de la technologie et de l'investissement à l'échelle mondiale.

Les partenaires du consortium collaboreront avec FSG et l'équipe dirigeante du club afin d'évaluer les opportunités qui permettront d'atteindre les objectifs du club, tant sur le terrain qu'en dehors. FSG conserve la majorité du capital et le contrôle opérationnel du Liverpool FC", a déclaré le club dans son communiqué.





Après avoir recruté le défenseur central de 20 ans Jérémy Jacquet en provenance de Rennes contre 63 millions d'euros et l'ailier gauche de 22 ans Victor Munoz depuis Osasuna contre 40 millions d'euros, les Reds vont donc pouvoir se montrer encore plus ambitieux sur le marché des transferts, eux qui seraient proches d'un accord avec le PSG pour Bradley Barcola et Brahim Mbaye.