Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

L'Union Saint-Gilloise a annoncé ce soir la prolongation de contrat de son attaquant Sekou Keita. Le garçon veut confirmer sa très bonne saison avec les U23 et continuer à goûter à l'équipe première.

Avec Promise David, Raul Florucz, Mohammed Fuseini, Kevin Rodriguez et Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise a le choix des armes en pointe. Et encore, d'autres joueurs gravitent autour du noyau A, espérant se faire une place au soleil.

La direction commence à trancher les concernant. Hier, elle a ainsi pris congé de Cristian Makaté. Après son séjour en prêt relativement peu concluant à la RAAL en fin de saison dernière, le voici transféré au Lierse.

Sekou Keita prolonge l'aventure au Stade Marien

Destinée inverse pour Sekou Keita. Le jeune attaquant de 20 ans a prolongé son bail au Parc Duden, il est désormais lié à l'Union jusqu'en 2029, avec une saison supplémentaire en option.

Un nouveau contrat qui vient récompenser une grosse saison. Keita sort en effet d'un exercice à 14 buts en 28 matchs avec l'équipe U23 en D1 Amateurs. L'hiver dernier, il a même profité du nombre important de blessés dans le noyau A pour faire ses débuts en Ligue des Champions.

L'une des promesses de l'académie saint-gilloise

Décisif contre Stockay dans la quiétude du Centre Sportif de Neerstalle, il avait disputé huit minutes contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. On l'avait également vu monter au jeu à une reprise en championnat.





Membre important du maintien des espoirs unionistes en D1 FFA, il incarne cette jeunesse que le club espère voir passer de l'académie en équipe première. La concurrence y est rude, mais des départs devraient encore être enregistrer. En attaque, cela permettrait à Keita de se mesurer aux défenses de D1A après s'être déjà coltiné Jonathan Tah et les autres stars du Bayern.