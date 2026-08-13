Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

Cet été, Nayel Mehssatou a fait son retour à Courtrai. Le Chilien ne gardera pas un souvenir impérissable de son passage au Standard en raison de son peu de temps de jeu à Sclessin. Mais il ne regrette rien pour autant.

Nayel Mehssatou aura été l'un des premiers transferts entrants de l'ère Wilmots au Standard. Avec son statut d'international chilien aux 100 matchs de Pro League et sa polyvalence, l'ancien de Neerpede semblait avoir une belle carte à jouer.

Il était d'ailleurs titulaire lors des deux derniers matchs à domicile sous les ordres de Mircea Rednic, avec notamment un assist à la clé contre Genk. Mais il n'a pratiquement plus eu voix au chapitre lorsque Vincent Euvrard a pris les commandes. Lors des Europe Playoffs, il n'a ainsi disputé que 29 minutes.

Pas dans les petits papiers d'Euvrard

Il n'est donc pas ressorti gagnant du changement d'entraîneur. "C'est arrivé très tôt dans la saison. L'équipe n'était pas performante, et on sait que l'entraîneur va en faire les frais. J'ai eu la malchance que le nouvel entraîneur ait une vision différente et ne me voie pas immédiatement comme un bon élément. Et si l'entraîneur ne vous veut pas, il n'y a pas grand-chose à faire", explique-t-il dans Het Belang van Limburg.

Mehssatou ne lui en tient pas rigueur : "Vincent Euvrard avait certainement des qualités et était tactiquement très fort, mais je ne correspondais tout simplement pas à son plan.

Aucun regret

"Sinon, le Standard était un très bon club. Tout le monde aime jouer à Sclessin, car les supporters et l'ambiance sont exceptionnels. C'est aussi un grand club et les conditions de travail sont bonnes. D'un point de vue sportif, c'était décevant, mais je ne regrette rien", poursuit-il.





D'autant qu'il aurait pu signer ailleurs : "Mon contrat avec Courtrai avait expiré, et à l'exception des quatre premiers, j'aurais pu aller n'importe où. Des équipes comme Malines ou Saint-Trond auraient aussi aimé m'avoir, mais le Standard m'attirait vraiment".

Aujourd'hui, il savoure son retour au Stade des Éperons d'Or : "Je suis heureux d'être de retour. Liège n'était pas mal, mais je préfère Courtrai. La ville est plus petite, plus chaleureuse et plus propre".