L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

L’Union doit composer avec une contrainte inattendue pour faire sa liste européenne. En raison des règles de l’UEFA concernant les joueurs formés localement, les Bruxellois ne peuvent inscrire que 21 joueurs. Fedde Leysen ne peut même pas être comptabilisé dans ce quota malgré sa nationalité belge.

Ce n’est pas un choix : l’Union se heurte aux règles de l’UEFA concernant les joueurs formés localement. Et même Fedde Leysen ne peut pas résoudre ce problème.

Le défenseur est pourtant Belge, joue dans un club belge et a évolué par le passé avec les équipes nationales de jeunes de la Belgique. Malgré cela, il n’est pas considéré par l’UEFA comme un joueur formé localement. Un élément important puisque l’Union manque justement de joueurs pouvant être considérés comme "formés en Belgique" sur sa liste européenne.

Pas de liste de 25 joueurs pour l’Union

Pour les compétitions européennes de clubs, une équipe peut inscrire au maximum 25 joueurs sur sa liste A. Parmi ces places, huit sont réservées aux joueurs dits "formés localement". Un club peut compter au maximum quatre joueurs ayant été formés dans un autre club affilié à la même fédération nationale.

Un joueur qui ne répond pas à ces critères peut tout de même être inscrit sur la liste européenne, mais il occupe alors l’une des places libres. Si un club ne possède pas suffisamment de joueurs formés localement, il ne peut pas non plus combler les places manquantes avec des joueurs étrangers ou qui n’ont pas été formés localement.

C’est précisément le problème auquel l’Union est confrontée. Les Bruxellois n’ont donc pas pu constituer une liste complète de 25 joueurs et n’ont finalement inscrit que 21 joueurs de l’équipe première.



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La situation est d’autant plus problématique que l’infirmerie est actuellement bien remplie et qu’Anan Khalaili est en train de finaliser son transfert. À l’heure actuelle, l’Union ne dispose que de 17 joueurs de l’équipe première aptes à jouer. La moindre blessure ou suspension pourrait donc immédiatement poser problème aux Bruxellois durant leur campagne européenne.

Pourquoi Fedde Leysen n’est pas comptabilisé

La situation de Fedde Leysen rend le problème encore plus frappant. Le défenseur est Belge, mais sa formation ne répond pas aux critères de l’UEFA permettant d’être considéré comme un joueur formé localement.

Pour déterminer ce statut, l’UEFA prend en compte la période comprise entre le 15e et le 21e anniversaire du joueur. Celui-ci doit avoir été enregistré pendant au moins trois saisons ou 36 mois auprès de son club actuel ou d’un autre club affilié à la même fédération nationale.

Fedde Leysen a passé une partie de sa formation en Belgique, notamment à Westerlo et à OH Louvain. Mais à l’âge de 16 ans, il a rejoint le PSV. Une partie importante de sa formation s’est donc déroulée aux Pays-Bas et il n’a pas atteint la durée requise au sein de clubs belges pendant la période d’âge prise en compte par l’UEFA.

Sa nationalité belge, son passage dans des clubs de jeunes belges et ses sélections avec les équipes nationales de jeunes de la Belgique n’y changent rien.

Un détail qui fait mal à l’Union

Pour l’Union, la situation est particulièrement embêtante. Le club aurait actuellement bien besoin de pouvoir compter sur tous ses joueurs disponibles, mais ne peut pas utiliser Fedde Leysen pour occuper l’une des places manquantes réservées aux joueurs formés localement.

Cela montre également à quel point la réglementation européenne peut être complexe. Un joueur peut parfaitement être considéré comme Belge dans le monde du football belge, tout en ne répondant pas à la définition de joueur "formé localement" aux yeux de l’UEFA.

L’Union paie ainsi en partie le prix de sa politique de recrutement internationale. Ces dernières années, les Bruxellois ont construit une équipe composée de joueurs provenant de différents pays et continents. Sur le plan sportif, cette stratégie a produit d’énormes résultats, mais elle entraîne certaines contraintes au moment de constituer la liste européenne.

Et cette fois, ces contraintes sont très concrètes. L’Union ne compte que 21 joueurs sur sa liste A européenne, dont seulement 17 sont actuellement aptes à jouer. Fedde Leysen aurait pu résoudre une partie du problème s’il avait pu être considéré comme un joueur "formé en Belgique". Mais ce n’est donc pas le cas.