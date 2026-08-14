Le Cercle refait le coup de Sclessin, en mieux, et arrache un point sur le buzzer face à Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le Cercle refait le coup de Sclessin, en mieux, et arrache un point sur le buzzer face à Saint-Trond
Photo: © photonews
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Malgré un grand Ilias Sebaoui et un grand Ryan Merlen, Saint-Trond a gaspillé un avantage de deux buts au Cercle de Bruges après l'égalisation chanceuse de Krys Kouassi dans les derniers instants. Pas idéal avant d'affronter l'Omonia Nicosie en barrages de l'Europa League.

Début de la deuxième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir entre le Cercle de Bruges et Saint-Trond. Une rencontre qui n'aura pas mis longtemps à se décanter, puisque le premier but est tombé dès la cinquantième seconde de jeu.

Déjà à la base de l'action, Ilias Sebaoui a délivré un centre appuyé à ras de sol millimétré pour Ryan Merlen, qui a conclu (0-1, 1e). Le Cercle a réagi, avec notamment un face-à-face manqué par Viggo Martens (24e) avant l'égalisation de Steve Ngoura trois minutes plus tard, sur corner (1-1, 27e).

Dante Vanzeir a manqué le 2-1

Une égalisation tombée à point nommé pour les Groen & Zwart, alors que Dante Vanzeir avait failli surprendre Kokubo quelques minutes plus tôt d'une frappe très lointaine ayant fini sa course sur la latte transversale (21e). Vanzeir, encore lui, profitait d'une perte de balle dans la défense trudonnaire à la demi-heure, dribblait Kokubo, mais trouvait le poteau (30e).

La seule occasion que le Cercle aura eue pour prendre les commandes. Car peu avant le repos, un superbe mouvement collectif a permis à Sebaoui d'isoler Robert-Jan Vanwesemael, qui a lui-même trouvé Ryan Merlen dans le rectangle. Doublé de l'ancien du RFC Liège pour remettre les Canaris aux commandes (1-2, 37e).

Dans cette partie, les décisions seront tombées en tout début de mi-temps. Juste après la reprise, Nelson Ishiwatari a chipé le ballon dans les pieds de Geoffrey Kondo, puis a conclu l'action collective une dizaine de secondes plus tard, pour donner le break à Saint-Trond d'une belle frappe, sur un nouvel assist d'Ilias Sebaoui (1-3, 47e).

Le Cercle frappe encore dans les dernières minutes !

Auteur d'une énorme prestation, le numéro 10 des Trudonnaires a cependant raté un but presque tout fait sur un service de Merlen, après une récupération d'Ishiwatari (68e). Il aura permis au Cercle de revenir dans le match à dix minutes du terme après une frappe de Lucas Michal mal repoussée par Kokubo et une reprise victorieuse d'Erick Nunes (2-3, 82e).

Un but suffisant pour que les Groen & Zwart inversent la tendance. Dominateur dans les dernières minutes, le Cercle a égalisé malgré une occasion pour Oumar Diouf juste avant, sur un centre contré de Krys Kouassi parti tromper Kokubo (3-3, 90+4e). Comme la semaine dernière, les hommes de Lars Friis arrachent donc un point dans les dernières minutes !

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