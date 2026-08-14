Après avoir éliminé l'Union en Champions League, il pourrait débarquer... en Jupiler Pro League

Bodo/Glimt a éliminé l'Union Saint-Gilloise en qualifications pour la Ligue des Champions. L'un des joueurs du club norvégien, monté au jeu en fin de rencontre contre l'USG, ne devrait cependant pas rester. Et il pourrait rebondir... en Jupiler Pro League.

Selon les informations du Nieuwsblad, le KV Malines tiendrait en effet à l'oeil le défenseur de Bodo/Glimt Villads Nielsen (21 ans), en manque de temps de jeu du côté de la Norvège. Il serait l'une des pistes pour renforcer le secteur défensif des Sang & Or et ne serait lui-même pas fermé à un transfert à Malines.

Ce mardi, Nielsen a fêté la qualification de Bodo/Glimt pour les barrages de la Ligue des Champions. S'il était resté sur le banc au match aller du côté du Parc Duden, il est bel et bien monté au jeu en fin de rencontre lors du match retour. Les Norvégiens se sont qualifiés aux prolongations grâce à une victoire 3 buts à 2.

Formé à Nordsjaelland, au Danemark, Villads Nielsen a rejoint Bodo/Glimt en 2024 contre 500.000 euros, et a depuis disputé 46 matchs avec l'équipe A. International danois U21, il est estimé à 1,8 million d'euros sur Transfermarkt et est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de Bodo.

Du temps de jeu au KV Malines ?

La saison passée, Nielsen est resté sur le banc la majeure partie du temps, mais il a notamment participé à la belle campagne de Bodo/Glimt en Ligue des Champions, disputant quatre rencontres en phase de ligue. En championnat, il était également réserviste, et n'est donc pas contre un transfert pour aller chercher du temps de jeu.



Le KV Malines a d'autres pistes pour renforcer sa défense, notamment Luc Marijnissen, du FCV Dender, relégué en D1B. Les semaines à venir devraient donc nous en dire un peu plus sur ce que la direction malinoise aura privilégié. Récemment, Leo Hjelde a rejoint les Sang & Or, mais le directeur sportif Tom Caluwé avait été clair : ce n'était pas le dernier transfert entrant.