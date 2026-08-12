Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Suivi par Anderlecht il y a quelques jours, Ryan Fosso pourrait prendre une autre direction en Belgique. Le Standard est passé à l'action et le dossier a avancé, au point de se rapprocher d'un accord avec Sturm Graz.

Il y a un peu plus de dix jours, Ryan Fosso était cité du côté d'Anderlecht. Les Mauves avaient pris des renseignements sur sa situation, sans aller plus loin dans le dossier. Depuis, le Standard de Liège est entré dans la course et les choses ont avancé. Le milieu de terrain camerounais de Sturm Graz pourrait poursuivre sa carrière à Sclessin selon les informations de la Dernière Heure.

Âgé de 24 ans, le Camerounais joue principalement devant la défense et a plusieurs saisons de football professionnel derrière lui, malgré un parcours partagé entre plusieurs championnats.

Un accord avec le joueur

Les contacts ont déjà débouché sur un accord avec Fosso. Pour le voir débarquer à Liège, il faut convaincre Sturm Graz de le laisser partir. Les négociations se poursuivent et le dossier pourrait se régler pour une somme proche du million d'euros.

Fosso connaît le rythme des changements de club. Après avoir fait ses preuves aux Pays-Bas, il a tenté sa chance à Sturm Graz au début de l'année. Une expérience qui pourrait ne durer que quelques mois, malgré une première partie d'aventure où il a eu la confiance de son entraîneur.

Sturm Graz doit vendre

Depuis la reprise, Fosso a perdu sa place dans le onze et s'est retrouvé sur le banc lors des deux matchs face à Hearts. L'élimination de Sturm Graz en Ligue des Champions change la situation : privé des revenus de la compétition, le club autrichien doit vendre et pourrait ouvrir la porte à son départ.





International Camerounais

Né en Suisse et passé par les sélections nationales de jeunes, Fosso a représenté le pays jusqu'aux U21. Chez les seniors, il a décidé de jouer pour le Cameroun, pays de ses origines.