Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe
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Le PSG a remporté la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa 2-1 et décroche déjà son premier trophée de la saison. Les Parisiens ont été bousculés par les Anglais, qui ont eu les occasions pour faire basculer la rencontre, mais Paris a eu le dernier mot.

Le Paris Saint-Germain commence sa saison 2026-2027 avec un nouveau trophée. Pour cette Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, les Parisiens se sont imposés 2-1. Pour leur première rencontre collective de la saison, les hommes de Luis Enrique ont souffert face à des Anglais bien plus avancés dans leur préparation. Cela ne les a pas empêchés de conserver le trophée remporté un an plus tôt contre Tottenham.

Khvicha Kvaratskhelia, l'autre homme fort du PSG de Luis Enrique

À la 20e minute, Khvicha Kvaratskhelia a signé le premier but parisien de la saison avec une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance à Marco Bizot. Aston Villa a progressivement pris le dessus. Brian Madjo, 17 ans, a posé de gros problèmes à la défense parisienne et s'est procuré plusieurs grosses occasions. Après plusieurs tentatives manquées, il a été récompensé juste la pause. Sur un centre de John McGinn, il a remis les deux équipes à égalité 1-1. Le jeune attaquant aurait pu marquer plus tôt au vu des occasions qu'il s'était créées.

Désiré Doué a donné l'avantage au PSG

Luis Enrique a profité de la mi-temps pour changer ses plans. Maghnes Akliouche, titulaire pour ses grands débuts avec le PSG, est resté au vestiaire après 45 minutes discrètes. Ousmane Dembélé a joué ses premières minutes de la saison. C'est Désiré Doué qui a redonné l'avantage au PSG à la 61e minute. Parti dans le dos de la défense, il a trompé Bizot du pied gauche. Signalé hors-jeu dans un premier temps, le Français a pu célébrer après l'intervention de la VAR.

Aston Villa n'a pas abandonné et Paris a dû défendre son avantage jusqu'au bout. Matvey Safonov a répondu présent lorsque les Anglais ont trouvé des espaces. Achraf Hakimi, de retour à la compétition, a beaucoup travaillé sur son côté. Villa devait composer avec plusieurs absences importantes au milieu de terrain.

Aucun Diable Rouge du côté d'Aston Villa

Amadou Onana n'était pas disponible après la grave blessure qu'il a subie avec la Belgique contre les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le Diable Rouge sera éloigné des terrains jusqu'à l'année prochaine. Youri Tielemans n'était pas là non plus, mais pour une autre raison : le Belge a quitté Aston Villa cet été pour rejoindre Manchester United. Le transfert a coûté 41 millions d'euros à son nouveau club. Un montant légèrement plus élevé que sa valeur marchande estimée sur Transfermarkt.

Le PSG conserve sa Supercoupe d'Europe. L'an dernier, les Parisiens étaient devenus les premiers Français à gagner ce trophée en battant Tottenham aux tirs au but. Paris réussit le doublé dans cette compétition et démarre sa nouvelle saison comme il avait terminé la précédente : avec un trophée en poche.

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