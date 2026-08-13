Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

Joaquin Seys ne devrait pas quitter le Club de Bruges cet été. Mais son départ est à prévoir à plus ou moins court terme. Les Blauw & Zwart ont donc un successeur dans le viseur.

Beaucoup d’intérêt pour Joaquin Seys

Joaquin Seys est actuellement le titulaire indiscutable au poste d’arrière gauche sous les ordres d’Ivan Leko. Le jeune Belge s’est fait remarquer lors de la Coupe du monde, allant jusqu’à museler Lamine Yamal. De quoi le mettre en évidence.

Plusieurs clubs s'intéressent au joueur mais Bruges devrait a priori rester inflexible cet été. Seys lui-même ne souhaite pas forcément quitter le Club, qui a l'argument de la Ligue des Champions pour lui. Mais à moyen terme, Joaquin Seys s'en ira, c'est une certitude.

Les Blauw en Zwart pourraient donc déjà scruter le marché à la recherche d’alternatives. Selon Tavolieri, le champion de Belgique aurait jeté son dévolu sur Jayden Meghoma, un arrière gauche anglais de 20 ans appartenant à Brentford.

Tavolieri précise que le Club a inscrit Meghoma sur sa shortlist, sans pour autant avoir posé d’actes concrets à l'heure actuelle. Les Brugeois auraient toutefois récemment fait part de leur intérêt.

Avec Brentford, Meghoma compte quatre apparitions avec l’équipe première. Il ne semble pas, à court terme, prétendre à une place de titulaire, ce qui pourrait offrir une belle opportunité au Club. Le joueur est sous contrat jusqu’à mi-2028 avec les Bees. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 2 millions d’euros.





Une somme qui représente aujourd’hui une broutille pour le Club Bruges, déjà bien renfloué lors de ce mercato, notamment grâce à Christos Tzolis. Reste à voir si les Blauw en Zwart passeront désormais à l’action.