L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili
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Le transfert d'Anan Khalaili vers Crystal Palace est en bonne voie. Pour le remplacer, l'Union Saint-Gilloise veut Denzel De Roeve et aurait revu à la hausse sa première offre refusée par le SK Brann, qui ne verrait pas son départ d'un très bon œil.

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que le départ d'Anan Khalaili ne soit officialisé. Le flanc droit israélien va quitter l'Union Saint-Gilloise et rejoindre Crystal Palace contre une indemnité se rapprochant des 25 millions d'euros.

Un véritable jackpot pour les pensionnaires du Parc Duden, qui n'attendent pas d'avoir écrit le communiqué de son départ pour se mettre à la recherche d'un remplaçant. Voilà deux bonnes semaines que le dernier vainqueur de la Coupe de Belgique a pris contact avec le club norvégien du SK Brann concernant Denzel De Roeve.

L'ancien international belge U21 avait quitté le Club NXT en mars 2025 pour signer à Brann contre une indemnité de 400.000 €. Depuis, Denzel De Roeve a disputé 66 matchs officiels (cinq buts, sept passes décisives) et occupe encore un rôle de titulaire cette saison, tant dans un championnat qui a déjà repris depuis plus de dix journées que dans les tours préliminaires de la Conference League.

Offre de l'Union revue à la hausse pour Denzel De Roeve

L'Union Saint-Gilloise avait d'ailleurs formulé une première offre au début du mois, qui avait été refusée par le SK Brann, alors que Denzel De Roeve aurait, lui, vu un retour en Belgique d'un bon œil.

L'histoire n'est cependant pas encore totalement terminée, car selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, les Saint-Gillois reviendraient à la charge avec une offre améliorée pour Denzel De Roeve. L'Union a sa cible et ne veut pas abandonner le jeune joueur de 22 ans, évalué à 1,8 million d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

L'Union, qui a déjà réalisé cinq transferts payants pour un peu plus de 13 millions d'euros, qui a bouclé deux transferts libres et un prêt (Hervé Koffi), pourrait donc remettre la main au portefeuille tout en restant dans l'ordre du raisonnable avec Denzel De Roeve.

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