"C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables

Philippe Albert estime que Fenerbahçe est un bon choix pour Lukaku. Il pourra jouer régulièrement, retrouver son rythme et revenir plus fort avec les Diables.

Trois buts à la Coupe du monde 2026, tous en sortant du banc. Même sans être à 100%, Romelu Lukaku a trouvé le moyen de peser avec les Diables Rouges. C'est ce qui rend son prochain choix important pour la Belgique. Après des mois compliqués à Naples, Fenerbahçe peut lui offrir ce qui lui a le plus manqué : des matchs et du rythme.

Sa dernière saison en Italie a été gâchée par les blessures. Touché dès la préparation, Lukaku est resté plusieurs mois sans jouer. Il avait pu rejouer quelques matchs, mais il a rechuté peu après.

Il a manqué le rassemblement des Diables en mars et décidé de poursuivre ses soins à Anvers. Naples n'était pas d'accord avec ce choix et les relations entre les deux parties se sont dégradées. Le club italien a décidé de le placer sur la liste des transferts.

Pour Philippe Albert, la situation dépasse la question de son avenir en club. L'ancien Diable Rouge regarde ce que ce transfert peut apporter à la sélection pour le journal Le Soir. "Moi, c'est l'équipe nationale qui m'importe le concernant actuellement, parce qu'on n'a toujours pas de remplaçant. C'est ça, le problème. Et on n'en trouvera jamais un. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il faut essayer de le garder le plus longtemps possible."

Fenerbahçe pourrait lui permettre de retrouver une place importante chaque semaine. Le club turc a trouvé un accord pour le recruter pour six millions d'euros et son arrivée devrait bientôt être officialisée. Albert voit ce choix d'un bon œil. "Pour les Diables et Mark van Bommel, son transfert à Fenerbahçe est une bonne chose. Romelu va jouer, il va mettre des buts et il va gagner des titres. C'est tout ce qu'un footballeur professionnel désire."





Lukaku a manqué de rythme à cause de ses blessures. À Fenerbahçe, il devrait avoir l'occasion d’enchaîner les matchs et de retrouver de bonnes sensations.