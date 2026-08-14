L'Union va perdre l'un de ses talents défensifs, direction l'Espagne

Formé au sein du club bruxellois, le jeune (17 ans) et robuste défenseur central Hamza Oubella M'Zaouki devrait quitter l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre Villarreal. D'abord l'équipe B du sous-marin jaune, mais avec la perspective de rejoindre le noyau A à moyen terme.

Le mercato estival continue de battre son plein, également chez les jeunes, et l'Union Saint-Gilloise s'apprête à perdre l'un de ses talents en ce milieu de mois d'août.

Défenseur central de 17 ans mesurant 1,90 m, Hamza Oubella M'Zaouki, né à Roses, en Catalogne, mais de nationalité belge, est, selon nos informations, en train de s'engager à Villarreal.

Entièrement formé au sein du club bruxellois, le robuste défenseur évoluait au sein de l'équipe U23 depuis le mois de janvier, mais ne présentait pas les datas requises par l'Union pour lui offrir un premier contrat professionnel.

Hamza Oubella M'Zaouki quitte l'Union pour Villarreal et son équipe B

À la recherche d'une solution, Hamza Oubella M'Zaouki s'est donc tourné vers son pays natal et devrait officiellement rejoindre le sous-marin jaune lorsque son transfert aura été validé par LaLiga. Chose qui ne devrait pas poser problème, étant donné que le jeune joueur dispose d'un passeport espagnol.



Dans un premier temps, Hamza Oubella M'Zaouki intègrerait l'équipe B de Villarreal, en troisième division espagnole, mais pourrait rêver d'y effectuer ses grands débuts en Liga, lui qui devrait signer un contrat jeune avec option pour un contrat professionnel à sa majorité. L'Atlético de Madrid était également intéressé par ses services.