Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

Le Sporting d'Anderlecht reçoit le PAOK ce soir en match qualificatif retour pour l'Europa League. Un match que les Grecs auraient a priori dû disputer sans leur star Giannis Konstantelias, absent pour raisons familiales. Finalement, il fait le déplacement, affirme la presse grecque.

Bien sûr, si l'on en parle aux joueurs d'Anderlecht ou à Vitor Bruno, la réponse sera prévisible : peu importe que Giannis Konstantelias soit présent ou non ce jeudi soir. Après tout, la pépite grecque était là au match aller, et le RSCA s'était imposé. Mais que le PAOK doive disputer ce match retour sans Konstantelias aurait été une bonne nouvelle tout de même.

Malheureusement pour Anderlecht, le média grec Sport24 annonce désormais que Giannis Konstantelias fera bel et bien le déplacement vers la Belgique. Initialement, il était resté au pays pour des raisons d'ordre privé, une absence acceptée par son club. Les chances qu'il rejoigne le groupe en retard existaient, mais semblaient minces.

Konstantelias a cependant visiblement décidé de prendre un vol pour la Belgique, et sera bien à Bruxelles ce jeudi, à en croire la presse grecque. Il aurait pris un vol vers midi. Reste à savoir si son entraîneur décidera de l'aligner d'entrée de jeu alors qu'il ne se sera pas entraîné et aura un déplacement dans les jambes.

Giannis Konstantelias avait été le meilleur joueur grec à l'aller

Que le milieu offensif de 23 ans soit disponible ne serait-ce que pour entrer au jeu change en tout cas la donne car au match aller, Giannis Konstantelias avait été un danger permanent. C'est lui qui a obtenu un penalty en faveur du PAOK, et a bien failli en obtenir un second quelques minutes plus tard.

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Insaisissable et techniquement au-dessus de la moyenne, l'ancien de l'AS Eupen sera une arme dangereuse pour Alessio Lisci, l'entraîneur du PAOK, qui pourrait bien le garder sur le banc et le faire entrer pour faire craquer la défense anderlechtoise. Mais après tout, en Europe, il faudra souvent affronter des adversaires disposant de leurs meilleurs joueurs...