"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

Le Club de Bruges s'est incliné à La Gantoise ce dimanche, et Ivan Leko n'a vraiment pas aimé ce qu'il a vu. Pas question de chercher des excuses à ses joueurs : l'entraîneur croate a tenu à souligner leurs manquements. Selon lui, les Blauw & Zwart faisaient circuler le ballon trop lentement.

Le Club de Bruges a connu un sacré coup d'arrêt ce dimanche, et ce dans l'un des matchs les plus importants de la saison aux yeux des supporters : la bataille des Flandres. La Gantoise s'est imposée en fin de rencontre méritoirement, les Gazelles ayant disputé leur moins bon match de la saison.

Ivan Leko le reconnaissait avec lucidité après la rencontre : c'était insuffisant côté brugeois. "Nous avons joué le mauvais type de football aujourd'hui. Avec du tiki-taka, tu ne gagnes pas de matchs en championnat de Belgique", regrettait le Croate en conférence de presse.

Le Club de Bruges a en effet eu la possession... mais Leko n'en a cure. "Qui se soucie de la possession ? Des tirs, des buts, de la contre-attaque, des courses, c'est comme ça que nous sommes devenus champions. C'est ce qui fait notre réputation", insiste l'entraîneur des Blauw & Zwart.

Ivan Leko ironise sur la lenteur du Club de Bruges

Car si Bruges confisquait parfois le ballon, on ne peut en effet pas dire que les Gazelles étaient inspirées. "C'était trop facile pour Gand. Je ne sais plus courir et j'aurais pu jouer ce match moi-même. Je n'ai vu aucune grinta, aucun impact. Nous avons voulu être trop beaux", regrette Leko.

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Une prestation qui ne plaît donc pas du tout au coach croate alors que la Ligue des Champions approche à grands pas. "Si tu essaies de jouer comme ça contre Aston Villa, tu prends trois contres, et c'est 3-0", assène Ivan Leko. "Tu joues pour marquer, faire des courses, gagner des seconds ballons... je n'ai rien vu de tout ça. Des passes courtes, tac, tac... tu ne gagnes pas de matchs comme ça".