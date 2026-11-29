L'Union Saint-Gilloise est la grande gagnant avec sa victoire 3-1 contre La Gantoise et la défaite du Club de Bruges au Standard. La seule ombre au tableau : la sortie d'Adem Zorgane au repos.

Les joueurs nous le confirmaient après la rencontre : le groupe avait les jambes un peu lourdes après la débauche d'efforts pour remonter deux buts de retard en Europa League. C'est dans ce contexte qu'il était facile d'interpréter la sortie d'Adem Zorgane au repos comme une simple mesure de précaution.

Mais l'Algérien n'est pas resté au vestiaire sans raison. Il était bel et bien touché physiquement. "Adem a senti quelque chose à la cuisse. Il a su terminer la première mi-temps, mais on ne voulait pas prendre le risque de le faire débuter la seconde", confirme David Hubert en conférence de presse.

Rob Schoofs pour le remplacer au pied levé

Si le staff médical surveillera avec attention l'état de son maître à jouer, sa sortie n'a en tout cas pas eu trop d'influence sur la rencontre du soir. Mieux, Rob Schoofs s'est mis au diapason avec une frappe sensationnelle dix minute après son entrée au jeu et sa facilité habituelle dans le passing.

"La saison n'est qu'une histoire collective, surtout quand on voit les challenges rencontrés par le noyau. Quand on voit comment chacun reprend le flambeau quand on a besoin de lui, c'est ça que je veux", sourit David Hubert.

Lire aussi… L'Union refait le break contre Gand ! Direct Commenté›

Peu de coachs de première division ont le luxe de pouvoir faire rentrer un joueur de la trempe de Rob Schoofs en cours de match : "On me pose toujours des questions sur le puzzle qui est à ma disposition, sur les choix que je dois faire. Je préfère avoir des puzzles compliqués", conclut Hubert.

