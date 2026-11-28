Le Bayern Munich ne s'est pas rassuré en signant une nouvelle contre-performance sur la pelouse d'Hambourg (0-0). Les troupes de Vincent Kompany n'ont pas été battues mais confirment que le club vit des moments durs.

C'est privé d'Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies et Manuel Neuer que le Bayern Munich se présentait à Hambourg, l'ancien club de Vincent Kompany. En face, le HSV était privé d'Albert Sambi Lokonga.

Déterminé à rectifier le tir après sa défaite à Lille en Ligue des Champions, le Bayern n'en a pas moins dominé les débats, avec pas moins de 77% de possession de balle en première mi-temps, ne laissant son adversaire tirer qu'à une seule reprise.

Le Bayern déjoue encore une fois

Mais les occasions franches bavaroises n'étaient pas légion pour autant. Pire, le Rekordmeister a confirmé qu'il avait bien les nerfs à fleur de peau avec l'exclusion de Joshua Kimmich. Juste avant la pause, l'international allemand a répondu aux provocations d'un adversaire en lui tirant les cheveux.

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À dix contre onze pour une mi-temps, les visiteurs ont gardé 70% de possession mais n'ont pratiquement plus rien créé, laissant à Hambourg la plupart des phases dangereuses en contre.





Coincé entre deux chaises, le Bayern Munich n'est jamais parvenu à faire la différence, concédant le match nul. En cas de victoire demain contre le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund pourrait prendre quatre points d'avance en tête de la Bundesliga.