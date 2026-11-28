Officiel : Karel Geraerts va bien découvrir la Ligue des Champions...à 5000 kilomètres de la Belgique
Karel Geraerts s'offre un nouveau défi pour le moins surprenant. Le technicien belge de 44 ans a signé un contrat avec le FC Ordabasy Shymkent, fraîchement sacré champion du Kazakhstan.
Officiel : Karel Geraerts est le nouvel entraîneur d'Ordabasy
Comme annoncé depuis plusieurs jours, Karel Geraerts a bien signé un contrat de deux ans à Ordabasy, récemment sacré champion du Kazakhstan. Dans six mois, Karel Geraerts (sans club depuis la fin de son aventure au Stade de Reims, qu'il n'avait pas réussi à faire monter en Ligue 1) tentera donc de qualifier le club pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Cette saison, Ordabasy s'est incliné contre les Géorgiens du Torpedo Kutaisi en tour préliminaire de Conférence League. C'est donc une trajectoire aussi lointaine qu'inattendue qu'est en train de prendre la carrière de Karel Geraerts.
Karel Geraerts s'offre un nouveau défi pour le moins surprenant. Le technicien belge de 44 ans a signé un contrat avec le FC Ordabasy Shymkent, fraîchement sacré champion du Kazakhstan.
Karel Geraerts a signé un contrat jusqu'en 2028. Celui-ci est assorti d'une option pour une saison supplémentaire.
Plusieurs clubs belges ont tenté d'attirer Karel Geraerts
Depuis son départ du Stade de Reims en mai dernier, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise était sans club. Plusieurs formations belges s'étaient renseignées à son sujet, mais sans succès.
Beveren, Zulte Waregem et OH Louvain avaient notamment pris la température. Karel Geraerts souhaitait cependant rejoindre un grand club belge ou se lancer dans une nouvelle aventure à l'étranger.
Un nouveau défi surprenant
Sacré champion du Kazakhstan le mois dernier, le FC Ordabasy n'est pas parvenu à trouver un accord avec son entraîneur, Andrei Martin, pour prolonger son contrat. Le club s'est donc mis à la recherche d'un nouveau coach.
Karel Geraerts s'est imposé comme le candidat numéro un. Le technicien belge va ainsi relever un défi pour le moins surprenant après avoir entraîné l'Union Saint-Gilloise, Schalke 04 et le Stade de Reims.
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