Officiel : Karel Geraerts va bien découvrir la Ligue des Champions...à 5000 kilomètres de la Belgique

Deviens fan de Ordabasy Shymkent! 0 Karel Geraerts s'offre un nouveau défi pour le moins surprenant. Le technicien belge de 44 ans a signé un contrat avec le FC Ordabasy Shymkent, fraîchement sacré champion du Kazakhstan.



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