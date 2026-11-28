Avec les départs récents de l'entraîneur George Boateng et du président Bernard Courcelles, Mons continue sa mutation. Les Dragons veulent retrouver le monde professionnel.

En D1 FFA, le suspense est bien là : les sept premiers se tiennent en quatre points. Comme la saison dernière, le RAEC Mons est encore une fois un favori assumé au titre et à la montée en D1B.

"On n'a rien à faire en D1 Amateurs. On a des salles de repos, des repas le midi. On est des professionnels en amateur", confirme Dylan De Belder sur le plateau de Télé MB.

Tout le club y croit

L'attaquant de 34 ans a lancé sa carrière au Tondreau en 2011 et veut regoûter au football professionnel avec l'Albert : "On a tout pour, notamment les supporters. C'est une région de passionnés. C'est aussi cela qui fait qu'il y a eu autant de crainte lors de la reprise".

Présent à ses côtés, le directeur général Alex Hayes aquiesce. Le club a pourtant vécu quelques changements majeurs avec les départs récents de l'entraîneur George Boateng et du président Bernard Courcelles.



"Les acteurs changent toujours, mais l'institution reste. Je tiens à remercier Bernard pour son énorme contribution aux belles années, aux deux titres et à la remontée générale du club", conclut Alex Hayes.