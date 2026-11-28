Cette saison encore, Jackson Tchatchoua est actif du côté de Wolverhampton. Il y fait face à un sacré client pour une place dans le onze.

Quelle évolution pour Jackson Tchatchoua depuis son départ de Charleroi ! Le Bruxellois avait d'abord quitté le Pays Noir sous forme de prêt au Hellas Vérone il y a trois ans et demi. Convaincu de son potentiel, le Hellas avait levé l'option d'achat, estimée à près de quatre millions d'euros.

Le club italien a rapidement rentabilisé l'opération : une saison aboutie plus tard, Tchatchoua filait à Wolverhampton pour 12,50 millions d'euros. Après être devenu une référence à son poste en Serie A, le garçon a découvert la Premier League.

Une fameuse concurrence

Malgré la relégation en Championship, l'ancien Carolo est resté chez les Wolves. Mais il a vu y débarquer un concurrent de choix cet été. La direction a en effet recruté Kieran Trippier.

L'homme aux 54 sélections avec l'Angleterre (il a même déjà été le capitaine des Three Lions) a toujours le feu sacré à 36 ans et livre une belle bataille à Tchatchoua pour une place de titulaire.



L'ancien latéral des Zèbres a commencé la saison comme titulaire, c'est désormais Trippier qui a le plus souvent les faveurs du coach, débutant six des sept derniers matchs de Championship. Avec succès : Wolverhampton affiche un bilan récent de 21 points sur 27 et peut ambitionner un retour immédiat en Premier League.