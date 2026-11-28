Auteur de sept buts depuis le début de saison, Aurélien Scheidler est l'un des hommes en forme de Charleroi. La stabilité du Sporting lui fait le plus grand bien.

Du haut de ses 28 ans, Aurélien Scheidler a déjà bien bourlingué. Entre Boulogne, Amiens, Dijon, Orléans, Nancy, Bari, Andorre, Dender et maintenant Charleroi, l'attaquant français a vu du pays.

"J’ai appris l’espagnol à l’école et à Bari, j’ai eu 4 mois de cours car le club voulait que je parle italien. La famille du côté de mon père est allemande mais je ne parle pas allemand. Et quand j’entends Patrick Pflücke causer avec le coach, bof pour apprendre", sourit-il dans un entretien accordé à la RTBF.

Liverpool comme fantasme ultime

Le fer de lance de l'attaque carolo n'est pas encore le plus polyglotte du vestiaire. "L’anglais et moi, on n’est pas copains ! Il faudrait que j’apprenne vu que, depuis petit, mon rêve est de jouer en Angleterre. J’ai déjà eu quelques touches dans le passé, mais rien de concret", révèle-t-il.

"Mon fantasme absolu ? Liverpool ! Gamin, je regardais tous leurs matches le dimanche. J’ai vu le match à Bruges mercredi : Liverpool était un niveau au-dessus, mais Bruges a fait un bon match aussi, dommage qu’ils n'aient pas marqué", poursuit Scheidler.



L'atmosphère du Jan Breydel l'a marqué : "Jouer dans des stades pareils avec le public qui entonne le chant du club, ça doit être fameux ! Quand j’étais plus jeune, j’étais fort impacté par les ambiances… mais maintenant, avec l’expérience, je ne me laisse plus impressionner".