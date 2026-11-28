Dennis Ayensa est sur les traces de la meilleure saison de sa carrière. Sa dernière sous le maillot du Standard ? Le meilleur buteur des Rouches fait le point.

Depuis qu'il est professionnel, Dennis Ayensa n'a jamais marqué plus de 14 buts sur une saison. C'était lors de l'exercice 2019/2020 avec Ingolstadt, en troisième division allemande. Le voilà déjà à huit avec le Standard, alors que nous ne sommes qu'en novembre.

Le joueur a pourtant dû se remettre d'un transfert avorté à Gençlerbirligi cet été : "Ça fait partie du job, si ça m'était arrivé à 20 ans, j'aurais réagi différemment. Mais j'ai appris de mes dernières années. En matière de transfert, les choses ne vont pas toujours comme on l'aimerait. Il faut juste rester pro focus sur le prochain matin pour le club qui nous emploie. Et c'est ma personnalité"

"Tant que je porte le maillot du Standard, je donnerai tout. Pour être clair, ça a été dur pour moi quand le transfert ne s'est pas fait. Mais marquer immédiatement m'a aidé à tourner le bouton. C'est du passé, désormais", poursuit-il en conférence de presse.

Une opportunité de renflouer les caisses rouches

Pourrait-il rentabiliser cette saison aboutie avec un transfert ? Dans six mois, le Standard fera face à la dernière fenêtre de transfert pour le monnayer, son contrat se terminant en juin 2028.

"J'ai des ambitions, le club aussi. Il faut que tout le monde se retrouve gagnant. On verra peut-être après janvier, mais on ne peut pas contrôler qui appelle ou non pour vous", répond Ayensa.





À moins que cela ne débouche sur une prolongation ? "Je ne sais pas si je peux donner trop de détails, mais on n'en parle pas vraiment".

Ayensa a-t-il fait le tour de la question en Pro League ?

Sa situation personnelle joue également : l'international iranien est devenu un jeune papa. "Le club connaît ma situation, on a également une maison en Espagne avec ma femme. Ici, la météo est plus froide, ma femme aime retourner en Espagne. Elle n'est donc pas toujours ici, ce n'est pas toujours facile quand ma famille n'est pas avec moi, même si c'était déjà le cas la saison dernière".

"Je veux aussi une bonne vie pour mon fils, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte. Cela fait maintenant cinq ans que je suis en Belgique, j'y ai tout gagné. C'est vrai que je n'ai pas joué un rôle majeur dans le titre de l'Union, mais j'ai tout de même marqué mon petit but", sourit-il.