Karel Geraerts s'offre un nouveau défi pour le moins surprenant. Le technicien belge de 44 ans a signé un contrat avec le FC Ordabasy Shymkent, fraîchement sacré champion du Kazakhstan.

Karel Geraerts a signé un contrat jusqu'en 2028. Celui-ci est assorti d'une option pour une saison supplémentaire.

Plusieurs clubs belges ont tenté d'attirer Karel Geraerts

Depuis son départ du Stade de Reims en mai dernier, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise était sans club. Plusieurs formations belges s'étaient renseignées à son sujet, mais sans succès.

Beveren, Zulte Waregem et OH Louvain avaient notamment pris la température. Karel Geraerts souhaitait cependant rejoindre un grand club belge ou se lancer dans une nouvelle aventure à l'étranger.

Un nouveau défi surprenant

Sacré champion du Kazakhstan le mois dernier, le FC Ordabasy n'est pas parvenu à trouver un accord avec son entraîneur, Andrei Martin, pour prolonger son contrat. Le club s'est donc mis à la recherche d'un nouveau coach.



Karel Geraerts s'est imposé comme le candidat numéro un. Le technicien belge va ainsi relever un défi pour le moins surprenant après avoir entraîné l'Union Saint-Gilloise, Schalke 04 et le Stade de Reims.