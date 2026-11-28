Le Standard progresse sur le papier et sur le terrain, mais en coulisses, le château de cartes financier reste fragile, selon Het Laatste Nieuws. Les Liégeois restent dépendants de bailleurs de fonds américains pour payer leurs factures. Et si quelque chose tourne mal à ce niveau-là, les conséquences pourraient être particulièrement lourdes.

Les pertes du Standard ont pourtant diminué, passant de 13,3 à 9,3 millions d'euros lors de l'exercice 2025-2026. Le propriétaire actuel du Matricule 16, Giacomo Angelini, a mis en place une vague d'économies et le club dispose d'un noyau de joueurs susceptible de générer des plus-values. Pourtant, la situation financière reste particulièrement précaire, selon Het Laatste Nieuws.

Les fonds propres du Standard sont en effet passés de 900.000 euros à un déficit de pas moins de 8,4 millions d'euros. C'est inquiétant, car les clubs devront à nouveau disposer de fonds propres positifs d'ici 2027. Dans le cas contraire, ils risquent des sanctions sportives, dont un retrait de points.

De plus, le Standard a emprunté 9,8 millions d'euros la saison dernière à la holding d'Angelini. Celle-ci peut s'appuyer sur une ligne de crédit allant jusqu'à 20 millions d'euros auprès de l'entreprise américaine A-CAP. Cette entreprise avait déjà été impliquée dans la reprise du club après la faillite de 777 Partners.

Mais A-CAP est également sous pression. Un juge de Caroline du Sud examine la situation financière de l'assureur Atlantic Coast Life, lié à l'entreprise américaine. Si celui-ci est placé sous tutelle, la ligne de crédit du club risque de disparaître. Le Standard se retrouverait alors soudainement privé d'une importante bouée de sauvetage financière.

Lucien D'Onofrio à la rescousse ?

Giacomo Angelini cherche depuis longtemps de nouveaux investisseurs, sans succès jusqu'à présent. Une solution devra être trouvée d'ici juin 2027. Dans ce contexte incertain, Luciano D’Onofrio est évidemment un nom qui circule très souvent au Standard. L'ancien homme fort des Rouches a acheté l'an dernier une participation symbolique de seulement 0,001 % dans le club.





Cette petite part ne lui donne pratiquement aucun droit de regard, mais D’Onofrio serait à la recherche d'un nouveau projet footballistique. Il s'était déjà entretenu avec Angelini au sujet d'une possible collaboration. Cela n'avait alors rien donné, mais si le financement américain venait à disparaître, la situation pourrait bien changer.