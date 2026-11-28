Dans le courant de l'après-midi, le Bayern Munich se déplacera à Hambourg. Vincent Kompany retrouve ainsi son ancien club. Mais il y a mieux.

Avant de rejoindre Manchester City, Vincent Kompany jouait à Hambourg, qui avait été le dénicher pour un peu plus de dix millions à Anderlecht. Vince the Prince a ainsi joué deux saisons au HSV.

Son dernier match sous les couleurs du club, il l'a joué le 15 août 2008 contre...le Bayern Munich. Mené 2-0 suite à des buts de Bastian Schweinsteiger et Lukas Podolski, Hambourg était revenu pour accrocher le partage 2-2.

Quelques noms familiers

Un certain Mark van Bommel évoluait alors dans l'entrejeu bavarois, quelques mètres devant Daniel Van Buyten. Le jeune Thomas Müller allait également effectuer ses grands débuts. 18 ans plus tard, Vincent Kompany va donc faire son retour au Volksparkstadion.

"Ce sera toujours un match particulier pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je n’y ai pas passé tant de temps, mais la ville, les gens, ça vous marque", explique Kompany sur le site internet du Bayern.





"Mais nous avons une motivation supplémentaire : arracher les trois points. Parce que nous avons nos défis à relever en ce moment, ce match n’est pas si émotionnel à cause de mon histoire, mais à cause de l’histoire de notre équipe. Avec nos supporters, nous voulons nous rendre à Hambourg et faire quelque chose qui nous donne le sentiment d’avoir tout donné", appuie Vince the Prince.